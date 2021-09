La ce trebuie să renunți în săptămâna 13-19 septembrie ca să atragi fericirea

Horoscop saptamanal pentru perioada 13-19 septembrie. Afla la ce trebuie sa renunti pentru a atrage fericirea in viata ta in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune la ce trebuie să renunți în această săptămână pentru a atrage fericirea în viața ta. Horoscop Berbec Trebuie să renunți la dorința de a fi mereu pe primul loc Ești într-o continuă fugă pe plan profesional; vrei să le faci pe toate, vrei să reușești în toate și vrei să le demonstrezi tuturor că te pricepi la toate. Însă balanța este atât de înclinată încât foarte greu vei reuși să o stabilizezi. Nu uita de lucrurile mărunte din viața personală - și acestea contează enorm. Horoscop Taur Trebuie să renunți să mai lupți cu morile de vânt Horoscop Gemeni Uneori trebuie să faci un pas în spate și să privești lucrurile de departe; această este una dintre acele săptămâni. Nu te mai grăbi în schimbări și transformări și nu mai lupta cu morile de vânt. Poate că Universul are un alt plan pentru tine și tu nu îi permiți să ți-l arate. Trebuie să renunți să te mai pui pe plan secund De fiecare dată alegi oamenii din jurul tău înaintea ta. De fiecare dată încerci să îi faci pe alții fericiți înainte de a te face pe tine. De fiecare dată rezolvi problemele altora înainte de a le rezolva pe ale tale. Încearcă să schimbi acest lucru, nu te mai pune pe plan secund.

11 Septembrie 2021 Echipa Kudika