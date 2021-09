Fara risipa alimentara! 3 preparate delicioase pe care le poti gati cu mancarea ramasa in frigider

Cu cat avem mai multe optiuni in supermarket, cu atat avem tendinta sa cumparam mai multe lucruri si, in final, sa aruncam produse pe care nu am apucat sa le folosim.

Risipa alimentara este un subiect foarte important cand vine vorba despre sustenabilitate. Majoritatea persoanelor cumpara si arunca prea multa mancare, nestiind sa refoloseasca sau sa combine diferit preparatele deja gatite cu o zi sau doua inainte. Cu siguranta, si tie iti ramane mancare in frigider, pe care nu vrei sa o mai consumi in forma in care deja este preparata. Ei, bine, solutia nu este sa arunci produsele alimentare, ci sa devii creativa in bucatarie. Iata 3 preparate savuroase pe care le poti gati doar cu resturile de mancare ramase in frigider, pentru a evita risipa alimentara! 1. Risotto cu legume

Orez deja gatit

Jumatate de ardei gras, morcov, telina sau alte resturi de legume

O ceapa alba sau cativa catei de usturoi

Putin parmezan si un colt de unt

Sare si piper

25 Septembrie 2021 Echipa Kudika