Alexandra Stan a dezvăluit de ce a divorțat după doar 5 luni de la nuntă:

Alexandra Stan a divorțat după doar câteva luni de la nuntă, iar acum cântăreața dezvăluie și motivul pentru care a ales să facă asta.

Alexandra Stan s-a căsătorit după doar două luni de relație și a divorțat după alte cinci luni. Cântăreața dezvăluie acum motivul pentru care a ales să se despartă de Emanul Necatu.

Invitată în emisiunea "Teo Show,", de la Kanal D, cântăreața a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre motivele pentru care nu a vrut să mai salveze proaspăta căsnicie. Solista a găsit puterea de a spune adevărul, mărturisind că a avut o relație toxică cu fostul partener.

"Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă." - a spus Alexandra.

Artista a vorbit și despre faptul că Emanuel a fost cel care a ajutat-o să depășească momente mai dificile ale vieții sale... însă această a confundat ajutorul lui cu iubirea. Emanuel, fostul soț, este consilier de dezvoltare personală, iar la un moment dat când a simțit că are nevoie de ajutor a apelat la el. A ajutat-o foarte mult să se regăsească, doar că, spune ea, a confundat acest ajutor cu iubirea.

"Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem, așa, blocată. Venisem și de la Survivor și nu știam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta."

În primele două luni de relație, cei doi s-au înțeles foarte bine, însă după căsătorie lucrurile au început să se schimbe.

Alexandra Stan a spus că a fost o decizie luată de ambele părți:

“Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e ok, intrasem amândoi într-un punct în care ne certăm din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e ok, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună”, a mai spus vedeta.

După această experiență tristă, din care a avut însă multe de învățat, Alexandra Stan a început să se apropie mai mult de Dumnezeu: "Din suferință ne mântuim".

