A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la un an cu adevărat dificil

A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la cei care ne-au frânt inimile. De la trecut. De la amintirile care au lăsat răni dureroase pe sufletul nostru. De la toate momentele în care am crezut că nu suntem suficient de buni. De la toate întrebările fără răspuns.

A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la un an plin de provocări. A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la durere și tristețe. De la incertitudine și confuzie. De la vremurile dureroase și nopțile singuratice, reci și gânduri negre. De la lacrimile pe care le-am vărsat de-a lungul drumului și de la zilele care uneori au părut luni.

A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la toate acele nopți negre și amintiri triste. A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la toți oamenii care au intrat în viața noastră și nu au lăsat o urmă pozitivă. Care au apărut doar pentru a se folosi de noi. Care ne-au rănit mai mult decât oricine. Care, imediat ce au fost bine, au ales să plece fără să le mai pese cum rămânem în spate.

A sosit momentul să închidem toate capitolele, să tragem ușa după noi fără să mai privim în trecut și să mergem cu încredere înainte. Mai mândri ca niciodată... că am reușit să trecem peste încă un an dificil.

Anul 2021 a fost unul plin de suișuri și coborâșuri, amintiri bune și rele, râsete și lacrimi. Poate că unii oameni au avut un an mai bun decât alții. Unii și-au împlinit visuri, unii și-au găsit sufletul pereche, în timp ce alții au supraviețuit. Pentru aceștia din urmă 2021 a fost un an incredibil de greu... însă plin de lecții. Acest an i-a transformat, i-a schimbat, i-a modelat și i-a ajutat să devină mai puternici, să aibă mai multă încredere în ei și să lupte pentru a își continua drumul în această viață. Să nu renunțe, să nu se dea bătuți... să meargă mai departe indiferent de cât de puternic este uraganul din jurul lor. Și au reușit... au devenit cea mai bună versiune a lor, iar acum se pregătesc să intre în 2022 cu visuri, speranțe și planuri incredibil de frumoase.

A sosit momentul să renunțăm la tot ce nu ne mai folosește și să ne concentrăm doar pe ce urmează.

A sosit momentul să renunțăm la poveștile care au durut incredibil de mult, la oamenii care nu au jucat rolurile pe care noi le-am ales pentru ei, la cei care ne-au dezamăgit și la cei care ne-au făcut să simțim că nu suntem suficient de buni pentru ei.

A sosit momentul să renunțăm la momentele pe care nu ne putem opri să le reluăm, la cele care ne-au ținut în trecut și nu ne-au permis să ne refacem viața. Este timpul să nu mai încercăm să salvăm ceva ce nu mai există. Să nu mai aducem în prezent ceva ce a rămas în trecut.

Este timpul să nu mai avem regrete. Să plecăm din 2021 spunându-ne că merităm mai bine. Să plecăm din 2021 spunându-ne că merităm să fim iubiți. Să plecăm din 2021 spunându-ne că merităm să fim fericiți cu adevărat.

foto main luboffke, Shutterstock

Vizionare placuta