Psihologii dezvaluie 7 semne ale unui manipulator emotional

Nu ii permite sa se joace cu sufletul tau. Cu ajutorul acestor semne iti poti da seama cand cineva incearca sa te manipuleze.

Doar pentru ca esti intr-o relatie cu cineva nu inseamna ca ti-ai pierdut individualitatea. Desi compromisul este uneori necesar, acesta nu ar trebui sa fie in detrimentul pierderii identitatii.

Iata care sunt acele semne ca cineva este un expert in manipularea emotionala:

1. Te pune pe primul loc

Un manipulator poate parea politicos atunci cand vrea sa afle parerea ta. Se angajeaza intr-o ascultare activa si se agata de fiecare comentariu pe care il faci pentru ca aceasta este sansa lui de a descifra punctele tale forte si slabiciunile. Dupa ce iti asculta punctul de vedere, deseori ajunge sa stabileasca controlul si sa iti rasuceasca cuvintele pentru a te deruta.

2. Te sufoca cu punctul lui de vedere

Manipulatorul este o persoana care crede ca stie absolut tot. Are o incredere incredibila in el incat poate minti fara probleme - si o face atat de usor si de natural incat crezi ca este adevarat ce iti spune. Se foloseste de tot ce stie pentru a isi stabili superioritatea.

3. Minte fara limite

Un alt truc de manipulare emotionala este minciuna/ rasucirea faptelor. Manipulatorul nu a uitat adevarul si nici nu este confuz, ci schimba intamplarile in mod intentionat pentru ca tu sa te indoiesti de ele. Adauga doar cateva samburi de adevar pentru a te deruta complet si a crede ca el stie mai bine.

4. Se angajeaza in manipulare cu schimbari rapide

De cele mai multe ori, un manipulator isi schimba in mod constant parerea si punctul de vedere - tocmai pentru a te deruta, a nu intelege modul in care gandeste, a nu ii cunoaste scopul si planurile.

5. Se foloseste de surpriza in avantajul sau

Un manipulator iubeste sa te prinda cu garda jos pentru ca atunci cand ai parte de o surpriza esti in cea mai vulnerabila forma a ta. O mare parte din lucrurile pe care le face sunt ascunse, insa exista cateva lucruri pe care le va lasa libere, sa le descoperi si tu sub forma de surprize. Aminteste-ti doar ca aceasta este o alta tactica a sa de a te controla - o tactica care este in beneficiul sau, nu al tau.

6. Foloseste presiunea

Multe decizii cruciale necesita timp si o analiza atenta. Daca tine cu adevarat la tine, va intelege ca nu poti lua o decizie importanta intr-un timp scurt. Daca te manipuleaza, atunci va fi nerabdator si va pune presiune pe tine pentru a decide sau a actiona in timp ce isi exprima gandurile si opiniile sale pentru a te influenta cum vrea. Scopul principal este ca tu sa iei o decizie pripita in avantajul sau.

7. Incearca sa te domine prin exagerari

Cand vrea sa te domine, un manipulator poate deveni agresiv, isi poate ridica vocea, poate exagera cu limbajul corpului sau chiar poate deveni exagerat din punct de vedere emotional. Toate acestea sunt, de fapt, siretlicuri care au scopul de a te constrange sa faci ceea ce vrea el astfel incat sa se linisteasca.

foto main ann131313.s, Shutterstock

