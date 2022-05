'Sună-mă tu' este numele celei mai fresh piese lansate de AMNA

„Sună-mă tu" este numele celei mai noi piese pe care AMNA o lansează în prag de vară.

comunicat de presa: Cu versuri sensibile și cu un mesaj aparte despre dragoste și amăgire, „Sună-mă tu" este o poveste plină de emoție, pusă pe note muzicale, despre golul pe care o persoană îl lasă în viață cuiva atunci când alege să plece și să își croiască un nou drum.



„De ce nu mă suni tu/ Erai vocea din dreapta mea/ De ce nu mă suni tu/ La fel cum făceai cândva" sunt o parte din versurile scrise și cântate de către artistă, ce descriu trăirile și dezamăgirea pe care un îndrăgostit le simte atunci când iubirea nu este așa cum și-a imaginat-o.



„Chiar dacă este o piesă de dragoste, așa cum v-am obișnuit, «Sună-mă tu» aduce în același timp vibe-ul de vară mai aproape de voi și sper să vă facă zilele de vară mai frumoase", spune AMNA.



AMNA a cucerit publicul cu hituri precum „Tell me why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma), „Banii”, „Nu poți să mă uiți” și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Au urmat piese precum „De Câte X Vrei Tu”, „Aproape cel mai departe” (în colaborare cu Robert Toma), „14 februarie” și „Ce rămâne de făcut”, feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z. În luna mai a anului 2020 artista a colaborat pentru a treia oară cu Dorian Popa și au lansat „Cealaltă ea”, single ce a adunat peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube, apoi a lansat „Cine pe cine”, alături de Robert Toma, „Fix așa cum ești” și „Adorm cu amintirea ta”, alături de Robert Toma. În martie 2021, AMNA a colaborat pentru prima dată cu Liviu Teodorescu și a lansat „Sper s-o iubești”, un single despre iubirea pe care cândva doi oameni au trăit-o, dar și despre karma. În septembrie 2021 a adus vara înapoi cu „Tu, tu, tu”, iar în noiembrie a lansat la „La ușa mea”, o piesă sensibilă despre vulnerabilitate și modul în care alegem să suferim, departe de ochii lumii.

