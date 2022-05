Cele mai bune alimente care sustin sanatatea creierului – Lista completa

Sanatatea nu se intretine cu un pumn de pastile. Cu atat mai putin sanatatea creierului. Creierul are nevoie de fructe, legume, seminte si nuci in fiecare zi pentru a se pastra sanatos.

Ca trebuie sa ne ingrijim de sanatatea creierului in aceeasi masura in care ne ingrijim de sanatatea organismului nu ar trebui sa fie o noutate pentru nimeni. Cat suntem tineri, insa, ne preocupa prea putin aspectele care tin de interior si prea mult aspectul exterior.

Si vine varsta la care felul in care ne vedem in oglinda este influentat de felul in care gandim. Iar felul in care gandim este influentat de cat de mult am avut grija de creierul nostru in tot timpul asta. Ne vom vedea urati daca mintea ne-a fost acaparata de ganduri negre care ne-au dus in pragul depresiei. Ne vom vedea frumosi daca mintea ne este inundata de ganduri care tin in permanenta frumosul viu.

Mai mult de atat, dincolo de boli precum anxietate si depresie, mai sunt pericole precum accidental vascular cerebral (AVC). Printre factorii care pot creste riscul de AVC se numara: obezitatea, consumul de alcool, colesterolul crescut, diabetul si fumatul.

