Soarele intra in zodia Leu si deschide usile si ferestrele spre noi posibilitati de a ne conecta sufletul la inima noastra

Soarele este mai fericit ca niciodata pentru ca ajunge, in sfarsit, in semnul sau natal, cel al Leului indraznet si curajos. Dupa ce sezonul Racului ne-a ajutat sa gasim dragostea suprema si linistea sufleteasca, sezonul Leului este aici pentru a ne reconecta cu pasiunile noastre si pentru a aprinde inspiratia creativa, implinirea si satisfactia.

Este timpul sa fim curajosi in luarea deciziilor si sa avem incredere in intuitie, in chemarea inimii noastre. Sezonul Leului ofera o mare expansiune a sufletului si incurajeaza sa ne exprimam fara nicio teama.

Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop Berbec

Tine cont de ce iti dicteaza sufletul. Este momentul sa iti asculti intuitia si sa te lasi condusa de ce vrea inima ta. Crede-ma ca va fi din ce in ce mai bine. Ai ocazia sa readuci linistea in viata ta.

Horoscop Taur

Nu te speria de ce urmeaza sa se intample. Toate aceste schimbari prin care trec fac parte din transformarea ta. Esti acolo unde trebuie sa fii, iar drumul tau este din ce in ce mai frumos. Bucura-te de aceasta calatorie.

Horoscop Gemeni

Urmeaza-ti visurile! Lupta pentru ceea ce iti doresti. Nu te da batuta in fata obstacolelor, asuma-ti riscuri si continua-ti drumul. Alege ce este mai bine pentru tine si bucura-te de tot ce traiesti in aceste momente.

Horoscop Rac

Este timpul sa ai incredere in tine si sa alegi cu inima. Nu te mai lasa condusa de ce spun sau fac oamenii din jurul tau. Invata sa iei deciziile pe care tu le consideri potrivite pentru tine fara sa mai permiti celor din jur sa te influenteze.

Horoscop Leu

Ai grija de tine. Este sezonul tau si trebuie sa inveti sa te pui pe primul loc si sa iti permiti sa fii fericita. In aceasta perioada Universul vrea sa fii egoista si sa alegi fericirea pentru tine. Meriti tot ce este mai bun.

Horoscop Fecioara

Nu mai grabi destinul. Invata sa faci un pas in spate si sa ii permiti Universului sa isi joace cartea si sa iti arate ce are pregatit pentru tine. Cu fiecare pas pe care il faci reusesti sa cresti si sa te dezvolti.

Horoscop Balanta

Universul vrea sa ai grija de tine. Deconecteaza-te de la toate grijile si problemele, de toate lucrurile care nu tin de tine si invata sa te odihnesti. Profita de aceasta perioada pentru a te relaxa cu adevarat.

Horoscop Scorpion

Hraneste-ti simturile in acest sezon si implineste-ti cele mai frumoase visuri. Esti mai fericita ca niciodata si ai ocazia sa explorezi viata si sa traiesti un capitol cu adevarat interesant. Bucura-te de tot ce ti se intampla.

Horoscop Sagetator

Deschide-ti inima si permite-i Universului sa iti vindece ranile. Invata sa lasi trecutul in spate si sa mergi mai departe cu viata ta. Bucura-te de prezent si apreciaza lucrurile marunte si frumoase care ti se intampla.

Horoscop Capricorn

Nu te teme de schimbare. Aceasta perioada este una frumoasa pentru tine deoarece Universul te scoate foarte des din zona de confort si iti ofera lectii importante care te vor transforma radical. Devii mai puternica ca niciodata.

Horoscop Varsator

Traieste pentru tine. Reusesti sa intri in conexiune cu tine si sa te concentrezi pe maturizarea spirituala. Depaseste toate temerile si lasa in spate obiceiurile toxice/ de care nu mai ai nevoie.

Horoscop Pesti

Invata sa iti asumi riscuri daca vrei sa ajungi acolo unde visezi. Aceasta perioada este una foarte buna pentru a incerca diverse lucruri noi si interesante, pentru a invata, pentru a te dezvolta. Profita de ajutorul primit de la Univers si iesi din zona de confort pentru a iti implini dorintele.

foto main Julia Ardaran, Shutterstock

Vizionare placuta