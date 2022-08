Vezi aici teaserul oficial pentru Wednesday

Din mintea lui Tim Burton, serialul WEDNESDAY va avea premiera toamna aceasta, doar pe Netflix.

comunicat de presa: Despre Wednesday : Un serial cu mistere, detectivi și o infuzie sănătoasă de supranatural, care prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams ca elevă la Academia Nevermore. Wednesday încearcă să-și folosească abilitatea paranormală incipientă pentru a contracara o serie de crime monstruoase care au terorizat orașul din apropiere și a rezolva misterul supranatural în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani. Totul în timp ce navighează prin noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore.

Showrunneri și Producători Executivi: Al Gough și Miles Millar (Smallville, Into the Badlands)

Regizor și Producător Executiv: Tim Burton (Beetlejuice, Edward Scissorhands)

Regizat de: Gandja Monteiro (105, 106), James Marshall (107, 108)

Producători Executivi: Steve Stark (Medium, The Event), Andrew Mittman for 1.21 (The Addams Family, Alphas), Kevin Miserocchi (Tee and Charles Addams Foundation), Kayla Alpert (Code Black, Up All Night), Jonathan Glickman for Glickmania (RESPECT, Addams Family 2) și Gail Berman (The Addams Family, Alphas)

Cu: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome, Jamie McShane, Georgie Farmer, Naomi Ogawa, Moosa Mostafa

