Liviu Teodorescu lansează 'Formula magică' si incheie seria LiTe Moments vol. 5

Seria LiTe Moments de anul acesta ajunge la final cu cea de-a treia piesă, ”Formula magică”, cea mai sensibilă piesă a volumului 5.

comunicat de presa: Liviu Teodorescu revine cu o piesă în stilul său caracteristic, care vorbește despre formula magică dintr-o relație, acesta fiind, pur și simplu, „te iubesc”, cuvintele care duc relația la un nivel superior.

„„Formula magică” este te iubesc, pentru că aceste două cuvinte, spuse din suflet, sunt în stare să mute munții. Despre acest lucru vorbește ultima piesă de pe LiTe Moments vol. 5. Când doi oameni ajung să-și spună "Te Iubesc", înseamnă că procesul de pana în acel moment a fost magic, iar de acum, se va trece la următorul nivel.” – declară Liviu Teodorescu despre piesă.

Piesele cuprinse pe seria LiTe Moments de anul acesta sunt compuse și scrise de Liviu Teodorescu, iar pentru mix & master a lucrat împreună cu Max Kissaru. Videoclipurile acestei serii sunt realizate de Ionuț Trandafir și Alexandru Mureșan, și aduc un element de noutate proiectului, fiind realizate sub forma unui behind the scenes în care echipa de filmare este una neobișnuită pe platoul de filmare.

Liviu Teodorescu este una dintre cele mai bune voci masculine din România, piesele sale au milioane de vizualizări pe YouTube, iar contul lui de Instagram numără peste 740 mii de urmăritori. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicală odată cu apariția în cadrul emisiunii concurs „Vocea României”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesă”, “Obsesie”, “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. În 2020, Liviu Teodorescu a lansat numeroase piese precum “Mulțumesc”, melodie ce a făcut furori și a fost prezența în top 10 pe TV & Radio și care face parte din LiTE Moments volumul 3, “Mi-ai pus ceva în pahar”, “Unde îți zboară gândul”, “Cerule” feat. BRUJA și “Sar pe noi” feat. Dorian Popa. La începutul acestui an, Liviu a colaborat cu JO pentru single-ul “Fluturii” și cu Manuel Riva pentru piesa „Muzele”. Anul acesta, Liviu Teodorescu a lansat piesele „Mi-am pierdut răbdarea”, „Am nevoie de tine” și „Tot eu”.

