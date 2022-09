Ce sa nu-i spui niciodata partenerului tau, potrivit specialistilor in relatii

De 9 din 10 ori, vei dori sa fii deschisa cu partenerul tau si sa-i spui ce gandesti, simti, speri si asa mai departe. Comunicarea este, pana la urma, unul dintre cei mai importanti factori in mentinerea unei relatii. Dar ar trebui sa-i spui totul partenerului tau? Expertii in relatii sunt de parere ca NU trebuie.

“Cred ca nu este doar normal, ci chiar grozav sa ai niste ganduri private sau lucruri in viata ta care sunt doar ale tale”, sustine Cora Boyd, experta in relatii si intalniri, pentru bustle.com. “Si mai sunt de parere ca asta nu trebuie sa fie in aceeasi categorie cu minciuna, lipsa de loialitate sau infidelitatea”, adauga specialista.

A pastra cateva ganduri pentru tine poate fi chiar benefic uneori, mai ales daca exprimarea lor cu voce tare nu va contribui la relatia ta intr-un mod pozitiv. “Onestitatea totala nu este intotdeauna cea mai buna politica”, spune Jonathan Bennett, expert in relatii si intalniri la Double Trust Dating, pentru bustle.com. Daca dezvaluirea acestor ganduri nu va avea un scop real sau daca va provoca sentimente ranite, spune el, atunci ar putea fi ceva ce merita pastrat pentru tine.

Va depinde de tine sa judeci ce trebuie spus si cand este mai bine sa taci. S-ar putea sa descoperi ca “unele lucruri mai bine raman private pentru a evita ranirea partenerului si pentru a mentine pacea in relatie”, spune Bennett.

foto main pixabay

