Alexandra Stan a lansat vinyl-ul 'Rainbows', alături de Universal Music România

Alexandra Stan a lansat albumul „Rainbows” în variantă fizică, primul material din cariera artistei care apare în format vinyl.

comunicat de presa: În urmă cu câteva luni, Alexandra a lansat varianta online a albumului „Rainbows”, al cincilea material discografic din carieră, care conţine 12 track-uri, printre care prima colaborare a unui artist roman cu un influencer digital – Ana Tobor, colaborarea cu Nervo pentru deja-hitul „Come Into My World”, „Tokyo” si „Obsesii” sau „Lie” (inspirată de marea cântăreaţă Maria Lătăreţu).



Albumul „Rainbows”, în format vinyl, este disponibil în magazinele de specialitate din România, printre care librăriile Cărtureşti, Midav, Compact, Merlin sau Music Box. Pe platformele de streaming, materialul a depăsit 12 milioane de ascultări pe Spotify, a fost inclus in numeroase playlist-uri internationale şi a ajuns în topurile din întreaga lume.

“Îmi aduc aminte că acum câţiva ani eram în Los Angeles într-un magazin de discuri şi visam ca într-o zi să am şi eu un album pe vinyl. Azi, în sfârşit pot spune că “primul meu vinyl a apărut” şi sunt extrem de fericită!

Vinyl-ul a devenit ceva “vintage”, “iconic”, “de colecţie” şi mă bucur că noul meu album “Rainbows” este acum şi în varianta asta, mai ales că acest album este special pentru mine! Parcă şi muzica se aude altfel, are o personalitate diferită. Acesta este farmecul discului de vinyl: are mirosul specific, o vibraţie anume, îl simti prin atingere, este strălucitor, prinde viaţă. Da, sunt nostalgică pentru vremurile în care muzica şi povestile de Fraţii Grimm se ascultau la pick-up, dar totodată îmbrătisez şi era digitală care ne oferă numeroase posibilităţi de comunicare. Cel mai important pentru mine este faptul că muzica mea nu are graniţe şi că poate ajunge la fanii mei prin diferite metode”, a declarat Alexandra Stan.



O colecție de 15 cântece, fiecare piesă prezentând o latură diferită a Alexandrei Stan; titlul „Rainbows” nu doar că este o metaforă pentru melodii, cât şi pentru artistă, arătând și diversele atitudini ale Alexandrei - jucăuşă, îndrăzneaţă, extravagantă, misterioasă sau doar girl next door.

Materialul este un caleidoscop de ritmuri, teme, mesaje și abordări când vine vorba de videoclipuri muzicale. Având în vedere versatilitatea acestui album, există cel puțin o melodie potrivită pentru fiecare dispoziție și gust personal.



Fiecare melodie dezvăluie un nou unghi al acestui album cu mai multe fațete, a creat și mai multă așteptare pentru fanii Alexandrei, până când aceștia vor putea obține o imagine completă a „curcubeului” ei plin de culori. De la dans și cântând cu sufletul la gură pe single-uri precum „Come Into My World”, o colaborare cu duo-ul de surori DJ de renume mondial, NERVO, „Tikari”, „I Think I Love It” și „Aleasa”, până la sentimentul de nostalgie și sinceritate, precum „Tokyo”, „Cherry Lips”, „Bad at Hating You” și „Lie”, acest album promite a fi cea mai autentică și distinctivă înregistrare pentru Alexandra Stan de până acum.



Streaming Link: https://alexandrastan.lnk.to/Rainbows



Tracklist:

1. Rainbows

2. Come Into My World (with NERVO)

3. It’s My Life

4. I Think I Love It

5. Tikari (feat. LiToo)

6. Kame Ha (feat. Ana Tobor)

7. Tokyo

8. Boy, Bye!

9. Bad at Hating You

10. Cherry Lips

11. Lie

12. Outro

Bonus tracks:

13. Obsesii

14. Aleasa

15. Take Me Home

