Pe 23 octombrie Venus intra in Scorpion. Avem aproape o luna la dispozitie sa ne gasim sufletul pereche

O intalnire de-a dreptul exploziva in Cosmos: Venus, planeta dragostei si a relatiilor, intra in Scorpion, semnul pasiunii, al geloziei si al aventurii. Este timpul sa ne punem centurile si sa ne pregatim pentru cea mai intensa perioada a anului in ceea ce priveste viata sentimentala.

Venus se muta in Scorpion si ne pune la dispozitie aproape o luna intreaga sa ne gasim sufletul pereche. In timpul acestui tranzit ne putem astepta la momente intense, pasiune si destul de multe schimbari neasteptate.

Iata cum te va afecta Venus in Scorpion in urmatoarele saptamani in functie de zodia in care te-ai nascut:

Berbec

Vei experimenta acest tranzit cu pasiune absoluta in toate sensurile cuvantului. Vor exista niste descoperiri puternice si intense in relatiille tale; Universul te sfatuieste sa fii cu ochii pe temperamentul tau. Nu lua decizii bruste pentru ca este posibil ca in scurt timp sa le regreti.

Taur

Cu Venus in Scorpion, este posibil sa existe o atractie puternica intre tine si o alta persoana (si aceasta persoana nu este partenerul de cuplu). Mare atentie la modul in care gestionesti aceasta situatie. Nu ai nevoie de drama in viata ta, mai ales acum cand lucrurile, in sfarsit, s-au linistit.

Gemeni

Aceasta perioada va fi una destul de intensa pentru tine. Simti ca esti coplesita de iubire si parca nu mai poti respira. Nu esti prea fericita cu aceasta intensitate de emotii, insa trebuie sa te adaptezi daca lucrurile vrei sa functioneze pe plan sentimental.

Rac

Acesta va fi un tranzit destul de distractiv pentru tine, draga mea nascuta in zodia Rac. Venus in Scorpion aduce pasiune si intensitate in viata de cuplu. Daca esti singura, acum ai ocazia sa intalnesti o persoana de care te vei indragosti pana peste cap.

Leu

In aceasta perioada iti vei dori mai multa intimitate si profunzime in relatia sentimentala. Esti indrazneata si alegi sa spui lucrurilor pe nume astfel incat sa poti rezolva problemele pe care le ai cu partenerul de cuplu.

Fecioara

Este posibil ca in aceasta perioada sa te simti usor vulnerabila in fata iubirii, dar nu iti face griji - este doar energia ta emotionala sporita care nu se imbina cu toate regulile pe care ti le-ai pus singura. Este timpul sa intri in contact cu sentimentele tale. Nu uita ca meriti sa fii fericita.

Balanta

Venus in Scorpion scoate o latura interesanta la iveala: aceea de conducator. Incepe sa iti placa sa preiei conducerea pe plan sentimental si o faci intr-un mod atat de frumos si de fermecator incat partenerul de cuplu se va bucura de acest nou capitol al relatiei voastre.

Scorpion

Cu Venus intrat in zodia ta, nu te-ai simtit niciodata mai libera si mai dornica sa experimentezi. Gelozia si obsesia sunt la ele acasa, asa ca fii atenta la modul in care comunici cu partenerul de cuplu (relatia sentimentala poate suferi o schimbare dramatica din aceasta cauza). De asemenea, fii constienta si de egoismul tau deoarece acest tranzit poate fi o provocare pentru tine.

Sagetator

In ciuda naturii tale joviale, este posibil ca in urmatoarele saptamani sa te simti inradacinata. Intensitatea si profunzimea acestui tranzit sunt mai puternice decat obiceiurile tale. Daca esti deja implicata o relatie sentimentala, s-ar putea sa ii acorzi mai mult timp astfel incat sa reusesti sa iti dai seama daca este ceea ce iti doresti pe termen lung.

Capricorn

In aceasta perioada este posibil sa gasesti cea mai mare emotie de pana acum. Venus in Scorpion iti aduce cateva oportunitati frumoase pe plan sentimental. Daca esti singura, ai ocazia sa intalnesti o persoana care te invata ce inseamna sa iubesti cu adevarat.

Varsator

Venus in Scorpion iti va schimba statutul public in dragoste. Daca exista cineva pe care vrei sa il cuceresti, esti dispusa sa depui munca si efortul necesar pentru a face asta. Daca esti deja intr-o relatie, lucrurile devin foarte interesante deoarece intregul focus este pe viata de cuplu.

Pesti

In timpul acestui tranzit iti doresti sa experimentezi cat mai mult. Daca nu esti deja intr-o relatie sentimentala, iti deschizi sufletul si esti pregatita sa iti intalnesti sufletul pereche. Venus in Scorpion scoate la iveala cele mai puternice dorinte ale tale si nevoia de a iti gasi partenerul de viata.

