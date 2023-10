În videoclip, spectatorii o văd pe Lauren confruntându-se cu emoții complexe în culisele unei vieți pline și de succes.

comunicat de presa: Lauren Spencer Smith a lansat single-ul “Sad Forever”. Piesa este însoțită de debutul ei de regizor al videoclipul, co-regizat alături de Henry Arres, care prezintă imagini uimitoare care se potrivesc cu tonul frumoasei balade.

Lauren – cunoscută pentru priceperea ei în compoziție și vocea puternică – folosește profunzimea și gama vocii ei pentru a susține controlul asupra sănătății tale mintale și încurajează fanii să recunoască cum se simt.





„Sad Forever” vine la scurt timp după ce Lauren și-a lansat primul album complet Mirror. Ea se află în prezent în mijlocul turneului The Mirror Tour, turneul său global în 42 de orașe, cu zeci de date sold out în America de Nord, Europa și Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă. Mirror conține 15 cântece personale, profund emoționante, care oferă ascultătorilor o privire autobiografică asupra vieții lui Lauren.



Recentul succes al lui Lauren a fost evidențiat de spectacolele de la The Tonight Show cu Jimmy Fallon, MTV VMA 2022, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve și multe altele. A fost nominalizată ca cea mai bună artistă nouă și a cântat la People’s Choice Awards, iar Apple Music a selectat-o drept una dintre „5 artiști revoluționari din 2022”.

