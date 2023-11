Ultimul cântec The Beatles, Now And Then, va fi lansat joi, 2 noiembrie

Împreună, dar și separat, The Beatles au avut întotdeauna talent pentru inedit. Și acum, anul 2023 aduce una dintre cele mai așteptate lansări din istoria lor lungă și plină de evenimente. „Now And Then” este ultima melodie The Beatles – scrisă și cântată de John Lennon, dezvoltată și lucrată de Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr, iar acum terminată de Paul și Ringo, patru decenii mai târziu.

comunicat de presa: Cântecul „Now And Then” va fi lansat global joi, 2 noiembrie, la ora 16:00 (ora României), de către Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Single-ul dublu îmbină ultima melodie Beatles cu prima: single-ul de debut al trupei din 1962 în Marea Britanie, „Love Me Do”, o contrapartidă cu adevărat potrivită pentru „Now And Then”. Ambele melodii sunt mixate în stereo și Dolby Atmos®, iar lansarea va avea coperta originală a renumitului artist Ed Ruscha. Noul videoclip pentru piesa „Now And Then” va fi lansat vineri, 3 noiembrie.



Un film documentar de 12 minute „Now And Then - The Last Beatles Song”, scris și regizat de Oliver Murray, va avea premiera pe 1 noiembrie, pe canalul The Beatles de YouTube la 21:30 (ora României). Acest scurtmetraj emoționant spune povestea din spatele ultimului cântec Beatles, cu filmări și comentarii exclusive de la Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon și Peter Jackson.



Pe 10 noiembrie, antologiile The Beatles 1962-1966 (“The Red Album”) și 1967-1970 (“The Blue Album”) vor fi lansate în pachete de colecție Ediția 2023 de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. De când au apărut primele lor înregistrări în urmă cu 50 de ani, aceste albume au influențat generații succesive cu muzica The Beatles. Acum, listele melodiilor de pe ambele colecții au fost extinse, iar piesele au fost produse în stereo și Dolby Atmos. Edițiile 2023 de 4CD și 6LP de 180g îmbină albumele „Red” și „Blue” în seturi de colecție. Versiunea de single din Marea Britanie a piesei „Love Me Do” este cea care începe acum 1962-1966 (Ediția 2023), iar „Now And Then” apare pe 1967-1970 (Ediția 2023) completînd astfel colecțiile care acoperă întreaga carieră The Beatles.



Povestea „Now And Then” începe la sfârșitul anilor 1970, când John a înregistrat un demo cu voce și pian, în casa lui din clădirea Dakota din New York. În 1994, soția sa, Yoko Ono Lennon, le-a dat înregistrarea lui Paul, George și Ringo, împreună cu demo-urile lui John pentru „Free As A Bird” și „Real Love”, care au fost ambele completate ca noi piese ale Beatles și lansate ca single-uri în 1995 și 1996, ca parte a proiectului The Beatles Anthology. În același timp, Paul, George și Ringo au înregistrat și noi părți și au finalizat un mix brut pentru „Now And Then” cu producătorul Jeff Lynne. În acel moment, limitările tehnologice au împiedicat separarea vocii și pianului lui John pentru a obține un mix clar, necesar finalizării melodiei „Now And Then”.



În 2021, lansarea seriei documentare „The Beatles: Get Back”, regizată de Peter Jackson, a uimit spectatorii cu filmul și restaurarea audio. Folosind tehnologia audio MAL de la WingNut Films, echipa lui Jackson a demixat coloana sonoră mono a filmului, reușind să izoleze instrumentele și vocea, precum și toate vocile individuale din conversațiile The Beatles. Această realizare a deschis calea către noul mix de Revolver din 2022, provenit direct din casetele principale. Acest lucru a condus la o întrebare: ce s-ar putea face acum cu demo-ul „Now And Then”? Peter Jackson și echipa sa de sunet, condusă de Emile de la Rey, au aplicat aceeași tehnică înregistrării originale a lui John, păstrând claritatea și integritatea interpretării sale vocale originale, separând-o de pian.



În 2022, Paul și Ringo au început să lucreze la piesa. Pe langă vocea lui John, „Now And Then” include chitara electrică și acustică înregistrată în 1995 de George, tobele lui Ringo, bass, chitară și pian de la Paul, care se potrivesc cu interpretarea originală a lui John. Paul a adaugat un solo de chitară inspirat de George. El și Ringo au contribuit și la vocile adiționale ale refrenului.



În Los Angeles, Paul a supravegheat o sesiune de înregistrări de la Capitol Studios pentru aranjamentul de coarde nostalgic, semnatură Beatles, scris de Giles Martin, Paul și Ben Foster.

Paul și Giles au adăugat, de asemenea, o ultimă notă subtilă: voci adiționale din înregistrările originale ale pieselor „Here, There And Everywhere”, „Eleanor Rigby” și „Because”, țesute în noua melodie folosind tehnicile perfecționate în timpul realizării filmului - show-ul și albumul LOVE. Piesa terminată a fost produsă de Paul și Giles și mixată de Spike Stent.



Paul spune: „Iată, vocea lui John, limpede. Este destul de emoționant. Și toți cântăm pe melodie, este o înregistrare autentică The Beatles. Să lucrez in 2023 la muzica Beatles și să lansăm o nouă melodie pe care publicul nu a auzit-o, cred că este fascinant.”



Ringo spune: „Am fost cel mai aproape posibil de a-l avea înapoi în cameră, așa că a fost foarte emoționant pentru noi toți. Parcă John era acolo, știi. E formidabil.”



Olivia Harrison spune: „În 1995, după câteva zile în studio, lucrând la piesă, George a simțit că problemele tehnice ale demo-ului erau de netrecut și a concluzionat că nu era posibil să termine piesa la un standard suficient de înalt. Dacă ar fi fost aici astăzi, Dhani și cu mine știm că s-ar fi alăturat din toată inima lui Paul și Ringo pentru a finaliza înregistrarea „Now And Then”.



Sean Ono Lennon spune: „A fost incredibil de emoționant să-i aud lucrând împreună după toți anii de când tata a plecat. Este ultimul cântec pe care tatăl meu, Paul, George și Ringo trebuie să îl facă împreună. Este ca o capsulă a timpului și totul se simte destinat să fie așa.”



Emoția și anticiparea pentru „Now And Then” au crescut din iunie, când Paul a menționat pentru prima dată „o nouă melodie a Beatles” într-un interviu media. În cele din urmă, joi, 2 noiembrie, piesa „Now And Then” va fi împărtășită lumii așa cum a fost întotdeauna menită să fie auzită.



Această ultimă parte a istoriei înregistrate a The Beatles va fi urmată de noi ediții ale celor două albume compilație, văzute întotdeauna ca introducerea definitivă în munca lor. De la debutul lor din 1973, colecțiile 1962-1966 (“The Red Album”) și 1967-1970 (“The Blue Album”) au adus nenumărați ascultători de toate vârstele, din toate părțile lumii, în fandomul Beatles de-a lungul vieții. Colecțiile cuprind împreună întregul canon înregistrat The Beatles, cu 75 de piese remarcabile, de la primul lor single, „Love Me Do”, până la ultimul lor, „Now And Then”. Cele 21 de piese nou-adăugate ale colecțiilor (douăsprezece pe „Red” și nouă pe „Blue”) etalează și mai multe dintre cele mai bune melodii The Beatles.



Credite „Now And Then”:

Produs de Paul McCartney, Giles Martin

Producție suplimentară: Jeff Lynne

Voce: John Lennon, Paul McCartney

Voce secundare: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Chitare: George Harrison

Chitare, bas, pian, clavecin electric, agitator: Paul McCartney

Tobe, tamburină, agitator: Ringo Starr



Credite suplimentare:

Aranjament de coarde: Paul McCartney, Giles Martin, Ben Foster

Mix de Spike Stent

Proiectat de Geoff Emerick, Steve Orchard, Greg McAllister, Jon Jacobs, Steve Genewick, Bruce Sugar, Keith Smith

Separarea sursei / MAL prin amabilitatea WingNut Films Productions Ltd.

Head of Machine Learning: Emile de la Rey

Project Management: Adam Sharp

Inregistrat la Hog Hill Studio, Capitol Studios si Roccabella West

Masterizat de Miles Showell



Producatori de proiect: Jonathan Clyde and Guy Hayden

Producator executiv: Jeff Jones

