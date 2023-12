Elena lansează 'Magia Sărbătorilor'

„Magia Sărbătorilor" vine ca o surpriză din partea Elenei Gheorghe care s-a gândit să le facă un cadou cu totul și cu totul special fanilor ei.

comunicat de presa: Artista lansează un nou single și ne transpune într-o lume de basm, aducând zâmbetul pe buze celor ce așteaptă nerăbdători această perioadă, pentru că muzica încălzește inimi, iar luna decembrie vine întotdeauna cu cele mai frumoase melodii, cu versuri de suflet, pentru sărbătoarea inimilor – Crăciunul.



„Videoclipul l-am filmat la Sibiu și la București, a fost superb. La Sibiu am întâlnit niște oameni așa frumoși care m-au primit cu brațele deschise. Ne-am super distrat la Târgul de Crăciun de acolo, unde am filmat până târziu în noapte. Era foarte frig după ce a «nins» artificial, dar am luat un vin fiert și ne-am încălzit. Personajul care a făcut deliciul filmărilor a fost Happy, cățelul, care a venit îmbrăcat la patru ace. A fost foarte frumos la filmări, Sibiul este un oraș extraordinar, cu oameni minunați și cred că tocmai a devenit orașul meu preferat", povestește Elena.







Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, s-a făcut remarcată prin vocea ei unică, cu hituri în limba aromână precum „Lună Albă”, „Ela Ela” și „Steaua imshata”, dar și alte piese de succes precum „Ecou”, „Disco Romancing”, „The Balkan Girls”, „Mamma mia” și „Până dimineața”, care au cucerit publicul și topurile de specialitate de-a lungul timpului. Printre cele mai recente single-uri ale artistei se numără „Numele tău”, „Vulnerabili”, dar și „Bailar” (alături de Christian D și Dony) sau „Ochelari de soare".

Vizionare placuta