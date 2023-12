10 ani de FROZEN, spectacol aniversar Disney pe 21 ianuarie la Sala Palatului

Pe 21 ianuarie 2024, la Sala Palatului, va avea loc un nou şi captivant show DISNEY : FROZEN – 10 ani.

comunicat de presa: Spectacolul face parte din turneul prin care Disney celebrează la nivel mondial 10 ani de la lansarea personajului fenomen ce a revoluţionat lumea filmelor de animaţie.

Cu un concept interactiv şi inovativ, în show-ul FROZEN 10 va însemna muzică live, costume feeerice şi coregrafii spectaculoase, dar şi vizionarea integrală a filmului, dublat în limba română. Într-o abordare scenică fără precedent, în cadrul proiecţiei filmului pe ecranul gigant de la Sala Palatului, super-hit-ul ”Let It Go,” dar şi celelalte momentele muzicale din peliculă vor fi interpretate live, de voci foarte cunoscute şi îndrăgite. Proiecţia şi live show-ul vor începe la ora 18.30, dar publicul este invitat în lumea Disney încă de la ora 16.00, când în foaierul Sălii Palatului se vor deschide porţile universului Frozen şi vor avea loc activităţi interactive alături de Anna, Elsa, Olaf şi de celelalte personaje din film.

Organizatorul spectacolului declară: ”După succesul înregistrat cu Disney 100 – The Concert, organizat de noi în România, iată că a venit momentul să mai facem o bucurie publicului român. Conceptul acestui eveniment aniversar, prin care Disney USA marchează celebrarea a 10 ani de la lansarea FROZEN, este minunat și avem convingerea că va fi primit foarte bine și de fanii din țara noastră, așa cum s-a întâmplat în țarile unde deja a avut loc. Cu atât mai special va fi totul, ținând cont ca aducem ținutul din Arendelle la București.” (Tudor Ștefănescu - Mall4Art).

Biletele pentru ”Eveniment aniversar: 10 ani de la lansarea FROZEN”, organizat la Sala Palatului, în data de 21 ianuarie 2024 – zi în care foaierul Sălii Palatului se transformă într-o lume de gheață specifică Frozen, s-au pus în vânzare și sunt disponibilie pe www.iabilet.ro, www.more.com și www.eventim.ro, cu prețuri pornind de la 150 de lei. Accesul copiilor cu vârsta până în 3 ani este gratuit, dar copilul nu poate ocupa un scaun (va fi ținut în brațe). Copiii cu vârsta peste 3 ani plătesc bilet integral.

Fenomenul FROZEN

În urmă cu zece ani, în cinematografe a apărut un fenomen care a cucerit inimile unui public larg și divers. Filmul ”Frozen” este acum recunoscut pe scară largă ca fiind unul dintre cele mai memorabile și mai iubite filme de animație Disney. Filmul original a doborât recordurile de încasări la nivel mondial, devenind ceea ce a fost atunci filmul de animație cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu 1,28 miliarde de dolari.

”Frozen” a creat și o coloană sonoră iconică pe care mulți o ascultă și astăzi, devenită semnificativă pentru multe generații. Regizat de Chris Buck și Jennifer Lee (care au scris și scenariul filmului), Frozen spune povestea a două surori, Anna (legenda Disney Kristen Bell) și Elsa (legenda Disney Idina Menzel), care - cu ajutorul omului de aer liber Kristoff (legenda Disney Jonathan Groff) și a omului de zăpadă magic Olaf (legenda Disney Josh Gad) - se luptă cu elementele pentru a salva regatul Arendelle de Hans (Santino Fontana). Coloana sonoră, cu muzică originală, a fost compusă de duo-ul de compozitori Kristen Anderson-Lopez și Robert Lopez. "Let It Go", în special, a devenit un fenomen cultural antologic care a primit multiple distincții, de la un Oscar® la un premiu Grammy®.

Omagiul făcut de actorii vocali Kristen Bell (vocea prințesei Anna): "Eu *ÎNCĂ* cred în tine, mai mult decât oricine sau decât orice. Vă mulțumesc că ați arătat acestei familii înghețate atât de multă dragoste în ultimii 10 ani!", a scris actrița pe Instagram - https://www.instagram.com/reel/C0KXCbvS-Kl/

Idina Menzel (vocea reginei Elsa), a postat pe Instagram un reel cu ea într-un interviu în care vorbește despre experiența de a auzi la radio melodia de succes a filmului, "Let It Go", în timp ce își lăsa fiul la școală: https://www.instagram.com/reel/C0KAO-fOSJ3/ Reflectând asupra impactului piesei "Let It Go", Menzel a spus într-un interviu: "A fost un cadou incredibil în viața mea. Ceea ce este atât de frumos este faptul că nu numai că Elsa se conectează cu un public tânăr, dar ne dă tuturor permisiunea de a fi cei mai buni dintre noi. Și pentru că ajung să interpretez cântecul iar și iar, ea nu dispare niciodată. Când mă simt deprimată sau nesigură în legătură cu propria mea putere, ea îmi amintește să o valorific. Așa că, a fost într-adevăr acest dar constant care continuă să se ofere."

Josh Gad (vocea omului de zăpadă Olaf) le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul lor printr-o postare pe Instagram: "În urmă cu zece ani, ați primit familia noastră Frozen în inimile voastre și de atunci nu ați făcut altceva decât să ne arătați iubire. Mulțumim tuturor fanilor din întreaga lume care au făcut ca această lume și aceste personaje să merite să se topească pentru ele. Vă iubim!" - https://www.instagram.com/reel/C0KI5WaRUm2/

Santino Fontana (vocea prințului Hans) a repostat videoclipul lui Gad, scriind: "El a spus-o cel mai bine." - https://www.instagram.com/reel/C0KXCBDP7WK/

Serie de aniversari

Walt Disney Animation Studios a lansat pe 27 noiembrie 2013, cel de-al 53-lea film de lungmetraj, Frozen - care s-a transformat rapid într-un blockbuster de 1,28 miliarde de dolari, câștigător al premiului Oscar®, care continuă să încânte fanii din întreaga lume un deceniu mai târziu. Cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea animației-fenomem, DISNEY implementează o campanie mondială iar România se află pe lista țărilor care găzduiesc evenimente de celebrare.

La nivel global, a început o serie de aniversari ale filmului Frozen. Ele includ și evenimente cu proiecții exclusive în toată Europa, România fiind una dintre țări. Fanii vor putea să se cufunde în primul tărâm cu tematică Frozen din lume, World of Frozen, la Hong Kong Disneyland - deschis începând cu 20 noiembrie 2023, și în Regatul Arendelle, care va fi inaugurat în curând la Disneyland Paris. La începutul acestui an, Bob Iger a anunțat un al treilea film.

