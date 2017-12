Sistemul digestiv este nevoit sa faca fata multor provocari pe perioada sarbatorilor de iarna, atunci cand cantitatea de alimente consumata pe parcursul unei singure mese poate fi considerabil mai mare. Cheia echilibrului intre includerea in regimul alimentar a preparatelor traditionale si prevenirea disfunctionalitatilor tranzitului intestinal consta in consumul de fibre. Acestea pot fi cu usurinta introduse in dieta, regasindu-se in alimente precum avocado, cereale integrale sau chiar bere.

Importanta fibrelor pentru organism

Fibrele se incadreaza in categoria carbohidratilor pe care enzimele din tubul digestiv nu ii pot digera si se regasesc in principal in alimente de origine vegetala (fructe, legume si cereale integrale). Aceste substante sunt esentiale pentru intregul organism uman, insa ajuta in special sistemul digestiv, unde datorita efectului antioxidant si antiinflamator contribuie la reglarea tranzitului intestinal, prevenirea constipatiei si curatarea colonului.

Medicii nutritionisti recomanda un consum zilnic de 38 g de fibre pentru barbati si 25 g de fibre pentru femei, cantitatea fiind putin mai redusa in cazul persoanelor cu varsta peste 50 de ani. In schimb, cantitatea zilnica indicata creste in cazul femeilor insarcinate sau care alapteaza.

Trei surse de fibre pentru o dieta alimentara diversificata

este unul dintre fructele cu cel mai ridicat continut de fibre alimentare, de 6,7 g fibre la 100 g de avocado, ceea ce inseamna 18% din doza zilnica recomandata. Fructele de avocado, originare din America Centrala, contin pe langa fibre si vitamine A, E, B6 sau K si minerale precum fier, magneziu si mangan, motiv pentru care medicii nutritionisti recomanda integrarea acestora in dieta zilnica.

Alte alimente bogate in fibre alimentare sunt si cerealele integrale, care pot fi consumate cu succes la micul dejun. Dintre acestea, ovazul are cea mai mare cantitate de fibre alimentare si un indice glicemic redus.

,,Este binecunoscut faptul ca printre ingredientele folosite in fabricarea berii se numara si cerealele care aduc berii un continut de fibre. Astfel, berea consumata moderat poate fi benefica pentru sistemul digestiv, deoarece fibrele contribuie la stimularea bacteriilor sanatoase la nivelul intestinului”, a declarat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Fibrele solubile din bere provin de la peretii celulelor de orz. Medicii nutritionisti atrag atentia asupra faptului ca exista o legatura directa intre consumul de fibre si consumul de lichide. Deoarece fibrele absorb apa, acestia recomanda si cresterea cantitatii de lichide consumate. Berea, avand ca ingredient de baza cerealele si un continut de peste 90% apa, poate fi o optiune buna din acest punct de vedere.

Consumul moderat de bere este definit ca reprezentand 330 ml/zi pentru femei si 660 ml/zi pentru barbati, pentru berea cu o concentratie de alcool de 5%.