Este deja un fapt bine cunoscut ca slabirea de durata este o misiunea aproape imposibila daca metoda de abordarea presupune diete stricte, lipsite de flexibilitate si, in cele din urma, de intelegere pentru persoana care tine regim. Functioneaza insa schimbarile de durata cu care organismul de acomodeaza si carora metabolismul nu li se opune.

O serie de studii conduse de David A. Levitsky a aratat ca putem slabi aproximativ 1 kg pe luna fara ca metabolismul sa se alarmeze si sa-si activeze mecanismele de economisire a energiei. Acesta ar trebui sa fie asadar scopul din punct de vedere al slabirii cand discutam de schimbarea stilului de alimentatie.

Conform prof. Brian Wansink, probabil cel mai renumit specialist in psihologia alimentatiei, pierderea acestui kilogram lunar poate fi obtinuta prin mici schimbari, situate in zona “gri” a aportului energetic zilnic. Specialistul afirma ca facem in fiecare zi aproximativ 200 de alegeri alimentare pe care nu le constientizam si de care putem profita pentru a exclude 100, 200 de kcal din dieta zilnica, adica valoarea necesara pentru a obtine o slabire de durata. Cartea sa, Mindless Eating: Why we eat more than we think, este un adevarat ospat cu informatii in acest sens, dintre care am selectat cateva mai interesante.

Strategia 1: Fa cumparaturi inteligente!

Planificarea unei diete corespunzatoare incepe de la cumparaturi! Cand esti in supermarket, ramai la periferia sa, de obicei acolo gasesti mancarea proaspata. Cu cat te afunzi mai mult spre interior, cu atat vei gasi mancari mai procesate.

Nu pleca niciodata la cumparaturi pe stomacul gol pentru ca risti sa faci provizii. Evita promotiile de tip xxl sau 1+1 gratis, vei cumpara mai mult deci vei manca mai mult.

Pentru ca dureaza aproximativ 20 minute pentru ca senzatia de satietate sa se instaleze, avem obiceiul de a decide daca ne-am saturat sau nu in functie de diversi stimuli externi: de exemplu, daca mai exista mancare in farfurie sau daca restul persoanelor de la masa inca mai mananca. Ce este de facut?

alege vase mai mici in care sa servesti mancarea

evita sa ceri a doua portie sau sa te servesti singur pastrand mancarea in bucatarie (daca iei masa in alta incapere)

stabileste-ti ritmul de mancat in functie de cel mai lent partener de la masa

foloseste bete chinezesti in loc de furculite (atunci cand mancarea iti permite)

cand te-ai saturat, nu manca doar pentru ca “e pacat”. E pacat de sanatatea ta, nu de cateva linguri de mancare. E adevarat, risipa alimentara este o problema serioasa dar, o poti combate cumparand si preparand mai putina mancare, nu consumand-o pe toata!

Strategia 3: Fa mancarea sa para mai mare!

Studiiile au aratat ca mancam aproximativ acelasi volum de mancare zilnic si ca pe masura ce numarul de calorii dintr-un produs creste, capacitatea noastra de a-i estima incarcatura energetica scade. Astfel, este foarte probabil sa nimerim un pranz de 500 kcal, dar cel mai probabil ca vom presupune gresit daca acesta are 1500 kcal. Solutia este sa facem mancarea sa para mai mare. Un hamburger urias (de preferat vegetal) plin cu salata voluminoasa ii va spune creierului nostru ca ne vom satura din aceasta portie, in vreme ce un hamburger mic din care lipsesc legumele dar se pastreaza incarcatura calorica din pricina unor ingrediente mai grele cum este branza sau carnea ii va transmite creierului nostru ca este putin probabil sa se sature cu “atat de putin”.

Strategia 4: I’m on a see-food diet. I see food and I eat it!

Indiferent cat esti de puternic(a), daca mancarea este acolo, in cele din urma o vei consuma!

Un experiment realizat pe secretarele unei companii a aratat ca arunci cand le-a fost plasata pe birou o cutie de bomboane, au fost consumate in medie 9 bomboane / zi, comparativ cu 6 bomboane pe zi in cazul in care cutia era in sertar si doar 4 bomboane pe zi daca cutia era pe o etajera mai departata.