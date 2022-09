Psihologii dezvaluie 5 obiceiuri ale cuplurilor cu adevarat fericite

Cate astfel de obiceiuri bifati tu si partenerul de cuplu?

In cele mai fericite relatii nu exista perfectiune. Inca exista conflicte, probleme, dezacorduri, certuri... insa partenerii invata sa le depaseasca. Ei lucreaza ca o echipa mai degraba decat doi oameni independenti si egoisti care se pun intotdeauna pe primul loc si simt ca sunt in competitie cu partenerul de viata.

Psihologii dezvaluie cateva trasaturi importante pe care le gasim in cele mai fericite relatii:

1. Partenerilor le place cu adevarat sa se faca fericiti reciproc

Multor oameni le pasa numai de indeplinirea dorintelor personale. Acestia tind mereu sa fie egoisti, sa se puna pe primul loc si sa se concentreze doar asupra nevoilor lor. Cu toate acestea, in cele mai fericite relatii, cuplurile actioneaza dezinteresat; o persoana cu adevarat implicata vrea sa se asigure ca partenerul sau de viata este cu adevarat fericit.

In esenta, cuplurile fericite se straduiesc sa isi indeplineasca nevoile unul altuia.

2. In cele mai fericite relatii nu exista ranchiuna

Chiar daca partenerii se cearta din cand in cand, acestia nu tin niciodata ranhciuna. Cele mai de succes cupluri evita comportamentele pasiv-agresive sau resentimentele. Cand exista probleme, acestea sunt rezolvate cu rabdare si multa maturitate.

3. In cele mai fericite cupluri partenerii isi asuma responsabilitatea pentru rolul lor in conflicte

In momentele aprinse multi oameni devin defensivi si furiosi. Cu toate acestea, in cele mai fericite relatii, partenerii nu au nicio problema in a recunoaste atunci cand gresesc si, bineinteles, in a cere iertare si a incerca sa rezolve problema existenta.

4. In relatiile cu adevarat fericite partenerii sunt sinceri unul cu celalalt

Cuplurile mature si fericite practica onestitatea absoluta. Indiferent de circumstante, partenerii aleg sa spuna intotdeauna adevaratul din respect pentru cei de langa ei. Sinceritatea este importanta intr-o relatie in care vrei sa construiesti ceva frumos pe termen lung. Asadar, minciunile albe sau exagerarea adevarului nu ar trebui sa fie folosite.

O combinatie intre autenticitatea constanta si empatia neconditionata stimuleaza o dragoste plina de respect, de sens si, bineinteles, o relatie puternica.

5. In relatiile cu adevarat fericite partenerii apreciaza nu doar grija de sine, ci si grija reciproca

In multe relatii, partenerii se concentreaza prea mult pe interesele proprii sau, din contra, pe relatia in care sunt. Exista o lupta continua intre dorintele proprii si nevoile relatiei. Cu toate acestea, in relatiile cu adevarat fericite, oamenii reusesc sa abordeze in mod egal grija de sine si grija reciproca.

Potrivit psihologilor, trebuie sa existe un echilibru intre a avea grija de tine si a avea grija de relatia in care esti astfel incat aceste doua lucruri sa ajunga sa fie interconectate.

