Până acum, doar singurătatea mi-a fost fidelă

Viața mea a fost până acum plină de întâlniri și despărțiri, de bucurii și de suferințe, dar în tot acest tumult, am ajuns să descopăr că singurătatea mi-a fost cea mai fidelă însoțitoare.

Am cunoscut oameni minunați, dar am fost și dezamăgită de ei în egală măsură, atât în relațiile sentimentale, cât și în cele de prietenie sau profesionale. Aceste experiențe m-au condus la concluzia că singurătatea este singurul refugiu în care mă pot adăposti pentru a mă feri de suferințe.

Încă de la început, am fost învățată să cred în puterea relațiilor și să caut în ceilalți sprijinul și confortul de care aveam nevoie. Am investit timp și energie în relații sentimentale, sperând că voi găsi acolo dragostea și înțelegerea de care aveam nevoie. Dar, de fiecare dată, am fost dezamăgită de trădări și infidelități care m-au lăsat cu inima frântă și cu încrederea făcută zob.

