Dacă m-aș putea întoarce în timp, nu te-aș alege tot pe tine

Acestea sunt cuvintele pe care mulți oameni le-au spus sau le-ar spune cuiva care le-a adus durere sau suferință în trecut.

Este o declarație puternică și poate fi un sentiment care vine la pachet cu mult chin și și mai multe păreri de rău. Dar, de ce ar spune cineva asta și ce ar putea învăța din asta?

Cineva ar putea gândi așa dacă s-a trezit că a investit mult timp și energie într-o relație care nu a funcționat sau poate că a fost rănit foarte mult. Poate a trecut prin o serie de experiențe negative și a ajuns la concluzia că persoana pe care a ales-o nu era, de fapt, cea mai bună alegere.

Dar, de ce să privim acest lucru doar ca pe un eșec?

În loc să privim retrospectiv la situația în sine, poate este mai important să privim spre viitor și să ne gândim la ceea ce putem învăța din această experiență.

De exemplu, putem învăța să fim mai selectivi în ceea ce privește alegerea partenerului. Dacă ne uităm la situația în ansamblu, poate că am ales acea persoană dintr-un motiv greșit și nu am fost atenți la semnele de avertizare sau la ceea ce ne-ar fi făcut cu adevărat fericiți într-o relație.

Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro

Vizionare placuta