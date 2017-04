In vremuri stravechi, samanul, preot-vrajitor, vraci, vindecator, era considerat o fiinta superioara, care detinea toate raspunsurile, cel care aducea alinare si pace oricui trecea prin boala, suferinta, clipe de cumpana. Se credea ca are puteri paranormale, ca intra, prin transa, incantantii si ritualuri magice in legatura cu spiritele, cu divinitatea. Era si omul cel mai respectat si iubit din trib.

Ei bine, samanii exista si astazi in jurul nostru si unul dintre ei poti fi chiar tu. Esti inzestrata cu puteri mistice, energiile Universului se revarsa cu generozitate asupra ta si esti chemata sa le impartasesti celorlalti? Semnele de mai jos sunt mici dovezi ca menirea ta este aceea de a fi saman. Descopera si foloseste puterile vindecatoare care salasluiesc in tine!

Semne ca ai puteri mistice de saman

Foto: Siryk Denys, Shutterstock

1. Simti o chemare puternica de a-i ajuta pe altii

Poate lucrezi ca asistent social, medical, poate esti doctor sau voluntar intr-o asociatie care ajuta persoane bolnave, copii abandonati, batrani neajutorati, animale maltratate. Sau poate nu faci nimic din toate astea, dar simti o vocatie mai presus de tine de a te implica, de a salva vieti. Poate fi semnul unei chemari samanice. Da-i curs!

2. Esti introvertita

Samanii sunt firi interiorizate. Uneori, par pierduti intr-o lume doar a lor. Pasionati de misticism, de spiritualitate, ei oscileaza intre lumea reala si cea virtuala, care ii atrage ca un magnet. Daca si tu simti des nevoia de a te retrage cu gandurile tale, de a te reculege, de a medita la binele omenirii si doar astfel te simti incarcata de energie pozitiva, dezvolta latura asta a ta, dobandeste echilibru si autocontrol. Pacea pe care o capeti prin exercitiu este de folos si celor din jur.

3. Ai o sensibilitate aparte

Un fel de al saselea simt. Percepi lucruri si stari pe care altii le trec cu vederea. Vazul, mirosul, auzul, toate sunt potentate la tine. Persoana care apartine arhetipului samanic e de obicei privita de cei din jur ca fiind excesiv de sensibila. E un dar pe care putini il au, o binecuvantare.

4. Natura e acasa pentru tine

Fii foarte atenta la visele tale, analizeaza-le! Este un mod prin care Universul iti transmite mesaje.

Simti ca locul tau e in mijlocul naturii. Adori sa calci pe iarba, in parc, sa mergi desculta prin nisip, sa dormi cu cortul la marginea padurii, sa asculti cu orele ciripitul pasarilor sau susurul apelor, de parca ar vorbi direct cu tine. Ingrijesti plantele, adori copacii, iubesti animalele. In cladirile din beton te simti ca intr-o cusca. Libertatea e pentru tine.