Foto: Sandratsky Dmitriy, Shutterstock

Cum iti vindeci inima in 4 pasi

1. Iarta-te

In cartea sa "Reiki: manual de intiere", Walter Lubeck scrie ca problemele si afectiunile fizice ale oamenilor se datoreaza, in esenta, unei singure cauze: iluzia "separarii" de restul lumii. Realizarea esentei divine si iubirea reprezinta cele doua elemente miraculoase care le rezolva. Adauga la acestea patru pasi pentru a-ti vindeca inima-daca este vorba de o trauma emotionala sau a spori eficienta tratamentului pe care il urmezi - in cazul afectiunilor cardiace.

In spatele majoritatii afectiunilor cardiace se afla neiertarea. Inca din copilarie experimentam situatii si intamplari care ni se par nedrepte sau care ne ranesc. Este important sa retii ca nimic in viata ta nu este intamplator. Oamenii care iti apasa butoanele au rolul ingrat de a-ti arata ceea ce trebuie sa vindeci sau parti din tine pe care nu le accepti. Stiind acest lucru nu-i asa ca nu doar iti vine sa-i ierti pe acesti oameni dar parca ai si vrea sa le multumesti? Iarta-te pe tine, iarta-ti parintii, prietenii, colegii, profesorii. Facand acest lucru te vei elibera de o imensa presiune si povara iar inima ta va lucra mai bine. Fii atenta la trucurile mintii. Iertarea are loc in inima, nu in cap. Se face cu toata fiinta ta, nu doar din varful buzelor.

2. Iubeste-te

Stiu, stiu, stiu. Ai auzit de atatea ori chestia asta, incat iti vine sa inchizi laptopul. Insa asta este cheia tocmai poate pentru ca este unul dintre cele mai complicate lucruri din lume. In copilarie, primim atatea critici si ni se spune de atatea ori nu, incat avem senzatia falsa ca nu suntem demni de iubire. Habar nu avem de cata iubire se afla in noi si incepem sa o cautam hai-hui, prin lume. O cerem de la oameni care, ghici ce, se afla in aceeasi situatie ca si noi. Atunci cand accesam rezervorul de iubire din interiorul nostru, ne eliberam de nevoia de aprobare si acceptare din partea celorlalti. Incetam sa alergam insetate dupa iubire pentru ca avem deja atat de multa incat putem darui si altora.