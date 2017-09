foto: Ollyy, Shutterstock

Ti-au spus-o parintii, ti-au spus-o prietenele, ti-ai spus-o si tu de atatea ori: TREBUIE sa fii puternica! Poti face asta, poti trece peste cealalta, poti orice. E adevarat. Esti o luptatoare, esti o invingatoare. Dar, inainte de toate, esti om. Si cateodata, ai voie sa nu mai poti.

E minunat sa gandesti pozitiv, sa ai incredere, speranta si un psihic de fier, sa vezi de fiecare data o luminita la capatul tunelului.

E minunat sa poti zambi larg dimineata dupa o noapte in care ti-ai spus ca ti-ar fi totuna daca n-ai prinde rasaritul.

E minunat sa poti ierta lucruri de neiertat si sa mergi mai departe de parca nu s-au intamplat. Sa-ti pastrezi calmul cand totul se darama in jurul tau si cand te impresoara din toare partile disperarea.

Sa razi cand sufletul ti-e inundat de lacrimi. Sa intinzi o mana si sa spui o vorba buna unui om mai nefericit decat esti tu.

Dar ai voie sa nu faci intotdeauna toate astea. Ai voie sa nu fii puternica. E dreptul sfant al unui suflet ranit sa nu mai poata. Pana la urma, slabiciunea asumata e cea mai mare dovada de maturitate. Inseamna ca-ti accepti durerea, in loc sa o ascunzi. Cand iti impui sa fii puternic, iti reprimi cele mai naturale emotii si sentimente, le eviti, in loc sa le traiesti. Confrunta-te cu ele, poarta-te asa cum simti si elibereaza-te de povara! Abia apoi mergi mai departe.

Te-ai nascut om si omul nu e invincibil, nu e imbatabil. Greseste, dezamageste, clacheaza.

Da, esti puternica si da, totul va fi bine, dar acum e dreptul tau sa te revolti, sa fii vulnerabila, sa plangi, sa ceri ajutor. E uman sa simti toate astea. Nu e nimic rau, nici gresit daca vrei sa fii singura, fara sa auzi pe nimeni, fara sa ajuti pe nimeni, fara sa faci, pur si simplu, nimic.

Sa cazi mereu in picioare? Unora pare ca le iese de minune, dar stii tu ce e in sufletele lor?

Azi toata lumea poarta armuri si masti, toti se pricep care mai de care la sfaturi, la critici, sunt atotstiutori. Sa nu-ti pese ca te judeca, n-au niciun drept. Au fost si ei acolo.

Si ce daca acum suferi, si ce daca plangi cu sughituri, si ce daca esti la pamant?

Ai voie sa tipi, ai voie sa fii slaba.