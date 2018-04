foto: Benjavisa Ruangvaree, Shutterstock

Gandul asupra caruia te concentrezi ii dai putere si devine realitate. Forta ta este atat de mare incat poti materializa intr-o clipita cea mai mare temere dar si cel mai mare vis. Si-atunci de ce imi este atat de dificil sa creez ceea ce imi doresc, te intrebi?

Atunci cand te opui anumitor anumite aspecte din viata ta, acestea persista. Zilele trecute eram la sala la o ora la care este liniste si clienti putini. Am plecat insa de acasa cu o strangere de inima, care a nu a intarziat sa genereze rezultate. Muzica din gym era data atat de tare incat nici macar castile nu o puteau acoperi.

Ghici ce s-a intamplat cand am ajuns in sala de aerobic, in care nu erau programate clase la acea ora si ar fi trebuit sa fie liniste? Acolo se afla o singura persoana care asculta foarte tare in casti muzica hip hop. Mi-am dat seama imediat ca acesta era rezultatul faptului ca ma concentram asupra a ceea ce nu imi doream in loc sa las zgomotul sa treaca pe langa mine si sa ma conectez la linistea mea interioara. La fel se intampla, uneori, atunci cand imi propun sa alerg pe plaja si vantul bate tare. Sau cand fug de oameni pentru ca am nevoie de timp cu mine sa ma incarc si oamenii apar in jurul meu ca din senin. Dizarmonia si haosul din mintea mea creeaza dizarmonie in lumea exterioara. Zgomote, blocaje in trafic, zile care merg pe roti patrate in loc de roti rotunde.

foto: Liliia Rovenska, Shutterstock

La asta se adauga si credintele limitative si fricile. Atunci cand ceva nu functioneaza asa cum iti doresti sau lucrurile nu se leaga, este momentul sa privesti adanc in tine. Sa vezi ce gand ti-a trecut prin cap atunci cand ai pornit la drum. Stocate adanc in mintea ta subconstienta inca din copilarie, au o putere mult mai mare decat un gand trecator. E ca si cum ai conduce masina pe unul dintre drumurile desfundate din Vama Veche. Reusesti sa o mentii o vreme pe drum neted dar in cele din urma rotile se potrivesc in jgheaburile lasate de alte masini.

Partea buna in toata povestea asta este ca daca puterea gandului si a intentiei poate fi folosita si intr-un sens constructiv. Trebuie doar sa o canalizezi in acea directie si sa creezi “jgheaburi”. Iti va fi mai usor daca nu vei fi prea aspra cu tine si te vei concentra asupra calitatilor tale.