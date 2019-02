Citate despre așteptare: Urmăreşte să ai un înalt nivel de aşteptare în fiecare zi

Oricât de amară și de obositoare ar fi așteptarea, la sfârșitul ei ne vom da seama că ce este menit să se întâmple se va întâmpla atunci când trebuie, nu atunci când ne dorim noi.

De multe ori am simțit că îmi pierd mințile, dar și toate speranțele, așteptând ca acel ceva să se întâmple, dar și când s-a întâmplat, bucuria a fost mai dulce ca niciodată. Așa se face că mi-am tatuat pe mâna mesajul „răbdare, răbdare, răbdare”, pentru că, într-un final, ”good things come to those who wait“.

În timpul lungului proces de așteptare sunt multe alte lucruri pe care le putem face, bineînțeles, care ne pot duce cu un pas mai aproape de împlinirea unei dorințe. Îmi place să știu că în fiecare zi am făcut ceva care m-a adus mai aproape de ceea ce îmi doresc și nu am așteptat pur și simplu să îmi pice din cer.

sursa foto: shutterstock/by evgeniya porechenskaya

Citate despre așteptare

1. Aşteptare, aşteptare! Toată înţelepciunea omenească e cuprinsă în acest singur cuvânt. Cel mai mare, cel mai puternic şi cel mai iscusit e cel care ştie să aştepte! [Alexandre Dumas]

2. Urmăreşte să ai un înalt nivel de aşteptare în fiecare zi. [Herbert Haris]

3. Dacă ai învăţat să te bucuri de aşteptare, nu trebuie să aştepţi să te bucuri. [Kazuaki Tanahashi]

4. Dacă s-ar clădi Casa Fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de aşteptare. [Jules Renard]

5. Credinţa ta în vremuri de aşteptare îi face plăcere lui Dumnezeu. [Debby Jones]

6. Cred şi acum în aşteptare, dar nu într-una pasivă, ci în aşteptarea activă! [Rodica Negrea]

7. Tot ce se întâmplă după o lungă aşteptare e mai uşor de suportat. [Cicero]

8. Pentru mine, aşteptarea e sinonimă cu speranţa. Chiar şi ceea ce fac, meseria mea, ce este altceva decât un fel de a oferi oamenilor puterea să spere? Dar să nu mă înţelegeţi greşit. Nu e vorba de o aşteptare pasivă, ci o pregătire pentru ceea ce urmează să se întâmple. [Leopoldina Bălănuță]

9. Întreaga înțelepciune umană se rezumă la două cuvinte: așteptare și speranța. [Alexandre Dumas]

10. Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa. [Octavian Paler]

11. Dorinţa fără o aşteptare corespondentă nu este altceva decât un vis iluzoriu. [Bob Proctor]

12. Să stau în aşteptare. În aşteptarea a ce? A unei himere. În aşteptarea, foarte probabil, a nimic. În fine, mai bine să speri decât să disperi– nu se spune aşa? [Rui Zink]

sursa foto: shutterstock/by gostua

13. Având atitudinea de aşteptare pozitivă, vei constata că atât tu cât şi cei din jurul tău vă bucuraţi, cu toţii, de succes. [Colin Turner]

14. Dispariţia bolii se datorează stării de aşteptare plină de încredere care acţionează ca o sugestie puternică asupra conştientului, activând uriaşa putere curativă ce sălăşluieşte acolo. [Joseph Murphy]

15. Așteptarea este rădăcina tuturor durerilor de inimă. [William Shakespeare]

16. Uneori aşteptarea ne maturizează, alteori ne omoară. V-aţi gândit vreodată că o aşteptare nu seamănă cu alte aşteptări? Aşteptările diferă între ele ca oamenii. [Octavian Paler]

17. S-ar putea ca imaginile pe care ţi le creezi despre viaţa să nu corespundă cu realitatea. Trăieşte liber, fără nicio aşteptare. Acesta este un pas important către Libertate. [Cătălin Manea]

18. Uneori, e drept, omul oboseşte aşteptând. Şi n-aţi auzit, oare, de situaţii în care, când soseşte în sfârşit ceea ce el a aşteptat, soseşte prea târziu? E, poate, o victorie pe care a dorit-o mult, dar, obţinând-o prea târziu, nu mai are ce face cu ea; o victorie care reuşeşte să-l obosească şi mai mult. Şi renunţă la ea cu o ultimă mare tristeţe, deoarece nu e simplu să porţi o bătălie şi, ajuns la capăt, să-ţi dai seama că asta a fost totul. Bătălia. A existat cândva un scop, dar de atâta aşteptare scopul a murit... Te resemnezi la nevoie cu singurătatea, dar nu vrei să te resemnezi cu desăvârşirea ei. [Octavian Paler]