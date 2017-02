Informatia inseamna putere. Astazi insa, este din ce in ce mai dificil sa navighezi prin fluxul imens de stiri, articole, sfaturi si retete din absolut orice domeniu. Pare ca am ajuns in punctul in care singura putere a informatiei este confuzia.

De aceea, sursa a devenit mai puternica decat informatia insasi.

Cercetarile clinice ample efectuate de Brian Clement in mii de cazuri, in calitatea sa de Director al Hippocrates Health Institute, i-au permis sa inteleaga modul in care oamenii pot preveni imbatranirea prematura, bolile si nefericirea asociata acestora. In urma acestor cercetari, a scris peste 20 de carti despre sanatate si vindecare naturala.

Aceste aspecte il fac pe Brian Clement o sursa sigura pentru a raspunde la intrebari precum: De unde ne luam vitaminele si proteinele? Mai putem manca alimente cu adevarat curate? Care e problema cu zaharul? Cum trebuie sa combinam alimentele? Mancare gatita sau negatita? Trebuie sa consumam strict produse organice? Sa manancam vegan? Cum ramane cu alimentele alcaline?

Veti obtine informatii clare despre enzime, alimente vii, anti-oxidanti si veti invata cum sa imbunatati nivelul energiei, rezistenta, puterea, echilibrul emotional si claritatea mentala.

Anna-Maria Gahns Clement, director executiv al Institutului Hippocrates va vorbi, alaturi de Brian, despre metodele naturiste de ingrijire in familie si in pediatrie.

La finalul conferintei, puteti opta pentru un pranz oferit de Manuela Stamate Costea de la Retetele Manuelei. Va veti bucura de un bufet suedez organic delicios cu hrana vie, asa cum este servit la Hippocrates Health Institute.