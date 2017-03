Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Daca sfarsitul iernii te-a prins cu cateva kilograme in plus datorate meselor mai consistente, nu mai pierde vremea. Fii atenta la alimentatia ta de acum inainte si.... da-le jos. Desigur, aspectul estetic te poate motiva sa treci la actiune insa nu este neaparat cel mai important. Un studiu efectuat in Suedia a demonstrat ca o luna in care o persoana mananca mai mult decat de obicei si este sedentara, poate influenta greutatea corporala ani la randul.

5 trucuri eficiente pentru a scapa de kilogramele in plus

Desi abordarea evidenta este sa renunti la branza, vina si junk-food, pierderea in greutate nu se reduce doar la reducerea aportului caloric. O tactica mai buna este sa optimizezi functionarea metabolismului. Iata cinci trucuri care te vor ajuta sa faci asta.

Foto: lithian, Shutterstock

1. Fa exercitii de forta

Cu cat ai mai multa masa musculara, cu atat mai multe calorii arzi in perioadele de repaos. Corpul tau arde zilnic 10 calorii pentru fiecare kilogram de muschi din corpul tau. Gandeste-te la faptul ca atunci cand construiesti cinci kilograme de masa musculara, trupul tau va arde cinci kilograme de tesut adipos pe parcursul unui an. Iti recomand sa combini antrenamentele de forta cu cele in care folosesti greutatea corporala precum genuflexiunile si flotarile.

2. Mergi la clase de cycling

Un studiu efectuat la Universitatea din Colorado a aratat ca pe parcurcul a cinci sprinturi de 30 de secunde fiecare, participantii au ars peste 800 de calorii.

3. Gaseste-ti echilibrul

Practici precum yoga elimina unul din obstacolele majore in calea eliminarii tesutului adipos si anume strestul. clears a major obstacle to fat burn. O sesiune de yoga de 50 de minute reduce nivelul de cortizol din corp in mod semnificativ.