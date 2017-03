Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Stiu ca, uneori, abia astepti sa scapi de la birou, sa ajungi acasa si sa te cuibaresti in pat, cu o carte buna in mana. Dar daca tot s-a facut vreme frumoasa, ce parere ai de un week-end in aer liber, alturi de iubitul tau sau prietenele tale, in care sa stati la soare, in parc si sa cititi cartile preferate sau de ce nu, sa descoperiti unele noi. Imi face placere sa iti recomand patru volume, fiecare scris intr-un registru diferit, care m-au cucerit la inceput de primavara.

Tudor Deac este, cumva, copilul teribil al literaturii romanesti. Chemarea de a scrie, resimtita inca din adolescenta, s-a materializat in 2016 in romanul de debut, intitulat "Captiv." Captiv este genul de carte care te prinde de gat si nu-ti mai da drumul. Care te face sa bei nu una, ci zece cafele in speranta ca doar, doar vei reusi sa stai treaza toata noaptea, sa vezi ce se intampla. "Captiv" nu se citeste doar cu mintea si cu sufletul, ci cu intreg corpul. Poti citi romanul ca pe o poveste de dragoste - din care nu lipsesc tradarile, minciunile, adulterul, scenele explicite de sex, dar si ca pe un drum spre sine. Eroul merge, cauta, gaseste, pierde, arunca, fuge, lupta, cade, se inalta si iubeste cu pasiune. Iar tu iti vei dori sa fii Roxana. Sau poate chiar Laura.