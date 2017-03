Forrest Gump spunea ca viata este ca o cutie cu bomboane de ciocolata. Nu stii niciodata ce iti rezerva. Inevitabil, printre acestea se afla una mai tare. Sau poate mai amaruie. Depinde doar de tine daca te concentrezi pe bomboanele mai putin gustoase sau te bucuri de restul surprizelor. Suferinta este alegere. Iata cinci tehnici care te vor ajuta sa o combati cu succes.

6 modalitati prin care sa combati suferinta

1. Aminteste-ti ca ai mai trecut prin experiente dureroase si ai supravietuit

Nimeni dintre noi nu scapa de durere. Aceasta este inevitabila insa suferinta prelungita este o alegere. Gandeste-te la obstacolele peste care ai trecut pana acum.Ce spune asta despre tine.

2. Imprieteneste-te cu...logica

Ai depasit momente dificile in trecut. Asta inseamna ca ai forta necesara pentru a o face inca o data, doar ca uiti. Intreaba-te cand anume si cum ai reusit sa depasesti un obstacol care parea insurmontabil.Ceea ce ai invatat in trecut te poate ajuta in prezent si scurta perioada in care iti revii.

3. Nu te lua dupa ce spun altii

Nu exista reguli referitoare la cat de mult trebuie sa suferi pentru a depasi ceva. Timpul vindeca ranile insa doar atunci cand pui si tu umarul. Inveti ceea ce este de invatat si hotarasti sa mergi mai departe. Tu decizi cat de mult timp vrei sa petreci departe de bucurie.

4. Aduna-ti puterile

Doar tu decizi daca te concentrezi asupra fortei tale interioare sau a luptei pe care o duci. Nimeni altcineva nu poate face asta in locul tau. In fiecare zi poti alege ceea ce este bine pentru tine si iti aduce zambetul pe buze.