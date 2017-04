Cand eram mica, nu cu mult timp inainte de '89, mama imi punea uneori pe periuta de dinti bicarbonat. Aflase ea ca face bine la dinti si ca ii albeste. Efectele acestui praf alb si ietin pe care il gasim in orice supermarket, sunt mult mai variate si mai puternice. Atat de puternice incat industria farmaceutica nu stie cum sa le mai treaca sub tacere.

Efectele bicarbonatului de sodiu sunt variate si puternice

Nu este obligatoriu ca ceva sa fie complicat sau greu de obtinut pentru a da rezultate. Aminteste-ti ca, in trecut, oamenii isi gaseau vindecarea folsindu-se de plante pe care le considerau magice. Si bicarbonatul de sodiu are proprietati magice. Poate vindeca o serie de boli grave precum cancerul si diabetul. Oncologistii il folosesc de ani de zile pentru a preveni distrugerea ficatului si a rinichilor de chimioterapie. Adaugat in apa de baut, poate vindeca acidoza si alte efecte adverse ale acesteia. In saloanele de spital pentru urgente, salveaza vieti.

Una dintre problemele majore cu care se confrunta organismul uman este lipsa ionilor de bicarbonat, ceea ce duce la descreterea valorii pH-ului din sange si implicit a crestereii aciditatii. Celule functioneaza mai bine intr-un mediu alcalin iar bicarbonatul de sodiu ajuta la mentinerea acestuia. Alimentatia joaca un rol primordial in mentinerea nivelului pH-ului din sange la un nivel acceptabil. In caz contrar, apar probleme de sanatate precum cancerul, gastrita, osteoporoza, diabetul si bolile de inima.

Nu este vorba insa numai de sange. Atunci cand nivelul pHului din urina este ridicat, sistemul urinar functineaza perfect. Se stie ca acidul uric poate cauza pietre la rinichi, diabet si boli de inima. Prin administrarea orala a bicarbonatului de sodiu boli precum artrita, gripa, sau chiar si guta, pot fi prevenite. Bicarbonatul de sodiu ajuta pancreasul sa iti duca la indeplinire activitatile, inclusiv producerea de insulina si de ioni de bicarbonat.

In combinatie cu clorura de magneziu, bicarbonatul de sodiu reprezinta un tratament care este natural si sigur si care contribuie la eliminarea toxinelor si acizilor din tesuturi, celule si organe.

Asadar, ai patru motive sa te imprietenesti bicarbonatul de sodiu: are efecte estetice, previne bolile, este usor de gasit si foarte ieftin.