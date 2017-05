Fiecare dintre noi are propriul "stil de dormit" la care ne este greu de renuntat (cei care au incercat stiu cel mai bine). Pozitia in care dormi spune multe despre tine si are avantaje si dezavantaje. Iata care sunt acestea.

7 pozitii de dormit care dezvaluie ce personalitate ai



Foto: Ljupco Smokovski, Shutterstock

Dormitul pe burta

Aceasta pozitie poate imbunatati digestia, dar este recomandata doar daca respiri pe nas. Odata cu trecerea timpului, pielea de pe obrazul pe care iti sprijini capul se va lasa, iar ridurile vor aparea inainte de vreme. De asemenea, gatul sufera o presiune mare in timpul noptii. E ca si cum ti-ai tine capul intors la 90 de grade toata ziua. Dormitul pe burta poate provoca dureri de spate deoarece partea lombara a coloanei vertebrale nu are sprijin.

Pozitia fetusului

60% din populatie adopta aceasta pozitie in somn fara a sti ca nu este deloc benefica pentru coloana vertebrala si gat. Cu cat te incolacesti mai mult, cu atat iti ingreunezi respiratia. Cu toate acestea, dormitul in pozitia fetusului este benefic in cazul persoanelor care sforaie si al femeilor insarcinate. Unii psihologi spun ca este un semn de timiditate si vulnerabilitate.

Dormitul pe o parte

Aceasta postura ofera cel mai bun sprijin pentru coloana vertebrala, mentinand-o intr-o pozitie dreapta si naturala. Astfel, durerile de spate se diminueaza precum si riscul aparitiei apneei. Pe de alta parte, dormitul pe o parte duce la imbatranirea prematura a pielii si are o influenta nefavorabila asupra aspectului sanilor.

Dormitul pe stanga sau dreapta

Partea pe care dormi influenteaza starea de bine a organismului. Daca dormi pe partea dreapta sunt sanse mari sa ai arsuri la stomac. Dormitul pe partea stanga pune presiune asupra ficatului, plamanilor si stomacului, dar reduce sansele cresterii aciditatii stomacului.