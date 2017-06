An de an, fiecare femeie este responsabila sa manifeste cateva dovezi de iubire fata de propriul corp. Probabil una dintre cele mai importante este testul Papanicolau, o componenta obligatorie din screeningul anual pentru depistarea cancerului de col uterin, prin care se pot diagnostica modificarile benigne, pre-maligne sau maligne ale colului uterin.

De ce sa cauti cancerul?

Unul dintre cele mai frecvente raspunsuri pe care le primim atunci cand povstim despre importanta screeningului pentru cancerul de col uterin este “Daca am, nu vreau sa stiu”. Raspunsul este unul pe masura: Depistat in stadii precoce, cancerul de col uterin este 100% vindecabil. Sa repet in caz ca nu a citit toata lumea: 100% videcabil.

Cum se face testul Papanicolau?

Testul Papanicolau consta in prelevarea de celule de la nivelul colului uterin. Pacientele trebuie sa stie ca aceasta este o procedura medicala neinvaziva, care se realizeaza intr-un mod simplu, rapid si nedureros.

In plus, in timp ce nu exista niciun risc medical cunoscut asociat testului Papanicolau, neefectuarea la timp a testului determina riscuri multiple pentru pacienta.

Cine trebuie sa-si faca testul?

Conform American Cancer Society, recomandarea generala este ca primul test Papanicolau sa fie facut la 3 ani de la debutul vietii sexuale, dar nu mai tarziu de varsta de 21 de ani. Ulterior, testele ar trebui sa fie anuale, cu doua exceptii: la 2 ani daca testul se efectueaza in mediul lichid si tot la 2 ani daca pacienta are varsta mai mare de 30 de ani si primele 3 teste PAP consecutive sunt in limite normale. Cazurile in care testele Papanicolau nu mai sunt obligatorii sunt urmatoarele: histerectomie totala pentru afectiuni benigne si la o varsta superioara pragului de 70 de ani, daca 3 teste PAP consecutive au fost in limite normale in ultimii 10 ani.

In Romania, ca urmare a incidentei foarte mari a bolii se recomanda ca screeningul sa fie efectuat anual.

Pregatirea medicala pentru efectuarea testului Papanicolau

Este indicat ca inainte de recoltare cu 48 - 72 de ore sa fie evitate: raporturile sexuale, lavajul vaginal, alte tratamente intravaginale (geluri, creme, contraceptive, dezinfectante, lubrifianti) sau alte manevre intravaginale (tampoane intravaginale, explorare vaginala).

Perioada cea mai indicata pentru recoltare este in afara perioadei menstruale, in perioada de mijloc a ciclului menstrual, momentul cel mai potrivit fiind zilele a 10-a/a 20-a a ciclului menstrual. in cazul existentei unor infectii bacteriene sau a altor conditii inflamatorii, specimenul recoltat poate fi declarat nesatisfacator pentru evaluare.

Tehnica revolutionara a citologiei lichide

Dupa recoltare, celulele pot fi analizate prin tehnica conventionala sau prin tehnica citologiei in mediu lichid. Deosebirile dintre cele doua metode sunt atat de modul de lucru, cat si in fidelitatea rezultatelor.

In cazul citologiei conventionale, dupa recoltare celulele prelevate sunt intinse pe o lama microscopica, realizandu-se frotiul. Pe lama se descarca doar aproximativ 20% dintre celulele recoltate.

In schimb, in cazul procedeului citologiei lichide, periuta este descarcata in mediul lichid dupa recoltare, iar frotiul este obtinut automat din sedimentul celular. in mediul lichid sunt descarcate 99% dintre celulele recoltate.

Avantajele citologiei lichide

Raportat la tehnica conventionala, prelucrarea citologiei cervico-vaginale in mediu lichid aduce un plus de acuratete in interpretarea rezultatelor.

Cel mai important avantaj al noii metode este scaderea numarului de specimene nesatisfacatoare pentru evaluare, adica a acelor probe a caror examinare este imposibila sau limitata. Studiile arata ca procentul de specimene nesatisfacatoare (cauzate de sangerari, infectii sau de numarul redus de celule descuamate) scade de la 10% la 2% in cazul utilizarii procedeului citologiei in mediu lichid, fata de citologia conventionala.

Ca urmare a acestei performante, riscul sa se solicite o noua prelevare scade. in plus, din acelasi recipient se poate efectua si testul HPV, motiv pentru care pacienta nu mai trebuie sa revina pentru o noua recoltare.

Metoda citologiei in mediu lichid permite utilizarea pentru analizare a 99% dintre celulele recoltate, spre deosebire de numai 20% in cazul tehnicii conventionale. Un beneficiu suplimentar al citologiei lichide este prelucrarea automata a probelor, procedeu care face ca specimenele lichide sa fie mai reprezentative. Reprezentativitatea semnificativ marita si prelucrarea automata a probelor sunt elemente care contribuie la cresterea acuratetii rezultatelor.

Un text realizat in colaborare cu Dr. Anca Popa, medic primar obstetrica – ginecologie, Centrul Medical Medsana

Foto by Africa Studio / Shutterstock