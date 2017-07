Conform yoghinilor, sa mananci inseamna mai mult decat simplul fapt de a inghiti niste alimente. Pentru a te hrani fizic si spiritual, in momentul mesei trebuie sa-ti asculti corpul, sa te bucuri de mancare, sa fii relaxata si impacata cu tine. In niciun caz sa nu te certi cu nimeni, sa nu te contrazici, sa nu te uiti la televizor, sa nu infuleci, altfel, in timp, te poti imbolnavi. Respectate la fiecare masa, regulile de mai jos iti aduc sanatate si echilibru.

Cele mai importante reguli yoga pentru a manca asa cum trebuie

Foto: Luna Vandoorne, Shutterstock

Multumeste pentru mancare

Mancarea este o manifestare a divinitatii, este un dar. Trebuie sa fii recunoscatoare pentru privilegiul de a avea inaintea ta bucatele gustoase pe care multi altii, cu siguranta, nu le au. Ia-ti cateva momente pentru a te concentra asupra hranei, pentru a te gandi la pomul in care a crescut fructul pe care-l mananci, la gradinarul care a ingrijit solul din care a fost culeasa leguma pe care o savurezi, la razele soarelui sau la stropii de ploaie care au contribuit, fiecare cate putin, la gustul desavarsit si la bogatia de nutrienti de care ai parte. Iubeste ceea ce mananci si in niciun caz nu critica mancarea sau bucatarul.

Mananca in liniste

Totul trebuie lasat deoparte cand mananci. Faptul ca ai foarte mii de treburi nebifate pe ordinea de zi nu trebuie sa fie un pretext. In timpul mesei, este ideal sa fii singura si sa nu vorbesti, nici macar la telefon. Sa nu asculti muzica, nici vreo emisiune de stiri, nimic galagios care sa-ti distraga atentia de la mancare. Chiar si zgomotul pe care il faci cu furculita sau cutitul perturba linistea de care are nevoie mintea pentru a se bucura de o masa cu adevarat benefica. Unii recomanda chiar sa inchizi ochii pentru a te concentra cu adevarat la ritualul mesei, mai ales daca exista vreun factor care-ti distrage atentia.

Mesteca bine

Mancatul mecanic, infulecand mancarea, e daunator. Nu doar pentru ca te ingrasa si poate declansa probleme digestive, ci si pentru ca reprezinta un stres pentru organism.

Nu te ridica pana nu termini

Trebuie sa respiri profund si sa mesteci foarte bine fiecare inghititura, pentru a extrage tot ce e mai bun din alimente. Autocontrolul este foarte important in toate aspectele vietii, inclusiv in acesta. Tot de autocontrol depinde si cantitatea de hrana pe care o consumi. Daca iti respecti organismul si cauti sa pastrezi echilibrul in viata ta, niciodata nu vei manca prea mult sau prea repede.

Este important sa pregatesti masa in amanunt, sa ai langa tine tot ce iti trebuie, astfel incat sa nu fie nevoie sa te ridici nici ca sa aduci sarea, nici ca sa-ti torni apa in pahar. Toate drumurile te agita si nu te lasa sa savurezi alimentele.

Foto prima pagina: Bignai, Shutterstock