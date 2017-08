Foto: elwynn, Shutterstock

Adultii in varsta adorm, de multe ori mai greu decat cei mai tineri. Dar, potrivit unui nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Duke, dificultatea de a adormi nu este doar un efect secundar suparator al inaintarii in varsta ci, din contra, ar putea avea beneficii evolutive.

In cadrul acest studiu, cercetatorii au urmarit obiceiurile de somn a 33 de barbati si femei aflati in stare perfecta de sanatate din nordul Tanzaniei, care traiesc un stil de viata modern. Ocupatia lor de culegatori - vanatori ii obliga sa petreaca ziua in natura si sa revina acasa seara. Deoarece nu au energie electrica, grupul urmeaza modelele naturale de zi si de noapte.

In timp ce majoritatea membrilor grupului au dormit de la ora 10:00 seara pana la 7 dimineata, unii au dormit de la ora 11:00 seara pana la 8 dimineata, iar cativa de la 8 seara pana la 6 dimineata. Cea mai interesanta parte a studiului e aceea ca in cele 220 de ore de observatie, doar in 18 minute din intreaga noapte totii adultii au dormit in acelasi timp. Din perspectiva evolutionista, acesta este probabil un mecanism de supravietuire - daca un membru al grupului este treaz in orice moment, acesta va fi capabil sa avertizeze alti membri ai grupului asupra potentialelor amenintari.