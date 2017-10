Vrei sa adopti un stil de viata sanatos dar nu stii de unde sa incepi? Daca stii ce nu trebuie sa iti lipseasca, te vei bucura de trecerea usoara de la o alimentatie cu prea multi aditivi la una sanatoasa.

Te-ai saturat de listele lungi de aditivi de pe mai toate alimentele de la supermaket sau poate ca ai vazut schimbarea majora a celor care au ales sa manance sanatos si te atrage ideea. Pentru a face trecerea cat mai lina, trebuie sa ai la indemana cateva alimente de baza. Iata ce nu trebuie sa iti lipseasca:

1. Proteinele complexe

Proteinele nu trebuie sa lipseasca din dieta ta. Daca nu ai probleme cu colesterolul poti consuma un ou in fiecare zi, fara probleme. Este o sursa sanatoasa de calorii si iti ofera nutrientii de care au nevoie muschii. Carnea de pui sau de curcan este de asemenea o sursa importanta de proteine complexe. Gatite la abur sau la gratar, aceste alimente iti ofera proteinele de care are nevoie organismul si, in acelasi timp, iti scutesc stomacul de efort in plus pentru a procesa alimentele greoaie.

Daca nu doresti sa consumi proteine animale, te poti orienta spre cele de origine vegetala, care sunt extrem de variate in fiecare sezon. Soia, ciupercile, conopida, lintea si semintele de dovleac sunt surse importante de proteine, insa va trebui sa te asiguri ca alimentatia ta iti acopera sursa zilnica recomandata de proteine, de 0,8 grame pe kilogram corp.

2. Vitaminele

Iar daca proteinele sunt cele care contribuie la buna functionare a creierului si a organelor interne, vitaminele sunt cele care ne ofera energia de care avem nevoie in fiecare zi.

Alege cele mai coapte fructe de sezon (strugurii sunt o sursa important de zaharuri sanatoase si de antioxidanti), spala-le bine si consuma-le in stare naturala sau ca suc, folosind un astfel de storcator de fructe. Alegand un astfel de produs, vei beneficia de toti nutrientii oferiti de fructe sub forma lichida. Un pahar de suc natural baut dimineata in loc de cafea iti va oferi toate energia de care ai nevoie pentru a incepe o noua zi in forta.

3. Grasimile sanatoase

Ai auzit de atatea ori acea reclama cu “Evitati consumul excesiv de sare, zahar, si grasimi” incat nu mai inseamna nimic pentru tine. Fara o valoare numerica excesul poate insemna orice, de la o farfurie cu ceafa de porc la un pui cumparat de la fast-food.

Desi ni se spune sa fugim de grasimi, oricat de ciudat ar suna exista si grasimi sanatoase. Nucile si semintele de toate felurile (nuci, migdale, fistic, in), uleiul de masline sau cocos si fructele de mare sunt in topul alimentelor bogate in grasimi nesaturate, deci sanatoase. Completeaza masa de la pranz cu cate o bucatica de ciocolata amaruie, aceasta nu este doar o sursa de grasimi ci iti si protejeaza inima.

4. Carbohidratii integrali

Carbohidratii se gasesc in cartofi prajiti, hamburgeri, cipsuri si mai toate tipurile de biscuiti si dulciuri, inclusiv cele cu eticheta “pentru dieta”, care au ceva mai putin zahar, insa acelasi numar de calorii ca varianta clasica.

Daca vrei insa sa adopti un stil de viata sanatos, ar trebui sa incluzi carbohidrati integrali in dieta ta. Bananele, cerealele integrale cu fructe uscate (fara adaos de zahar), si mazarea contin cantitati mari de carbohidrati integrali. Iar daca iti este pofta de o portie de paste poti incerca o varianta de paste integrale, care sunt delicioase si in acelasi timp o sursa importanta de carbohidrati sanatosi.

5. Apa

Poate cel mai banal lichid pe care il intrebuintam zilnic de la gatit la spalatul rufelor, apa este unul dintre cele mai putin consumate “alimente”. Ea reprezinta 78% din creierul uman si doua treimi din greutate corpului. Astfel nu e de mirare ca cercetatorii au ajuns la concluzia ca simplul fapt de a conduce deshidratati ne expune acelorasi pericole aduse de consumul alcoolului la volan.

Cum stii ca esti deshidratata? Primele semne includ gura uscata, setea profunda, oboseala, ameteala si culoare inchisa a urinii. Lipsa consumului de apa ne face pe multi dintre noi sa credem ca ne este foame cand, de fapt, avem nevoie de un pahar de apa. Expertii spun ca 3,7 litri de lichide (aici intra inclusiv lichidele din alimente si altele consumate - sucuri sau ceaiuri) pentru barbati si 2,7 litri pentru femei sunt suficiente pentru hidratarea propice.

Asadar, alimentele sanatoase nu trebuie sa iti lipseasca de la mesele zilnice. Carnea de pui la gratar sau soia, fructele si legumele consumate natural sau sub forma unor sucuri preparate cu cateva minute inainte de a fi consumate, cerealele si apa sunt doar cateva ingrediente care nu trebuie sa lipseasca din alimentatia ta zilnica pentru a fi sanatoasa si plina de energie.