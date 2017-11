De cand ma stiu, am avut o problema cu statul indelungat pe un scaun. Fie el de birou sau de masina. Studiile arata ca nu este deloc vorba de un temperament neastamparat ci de faptul ca trupul nostru are nevoie de miscare ca de aer.

foto: nokkaew, Shutterstock

Stilul de viata sedentar are efecte dezastruoase asupra sanatatii. Potrivit unui raport publicat in Annals of Internal Medicine, o persoana obisnuita petrece mai mult de jumatate din ziua de lucru intr-o stare inactiva, ceea ce inseamna ca isi folosesc foarte putin musculatura sau deloc. In timp, aceasta duce la o serie de afectiuni. Iata care sunt cele mai des intalnite cinci dintre acestea

1. Probleme ale creierului, gatului si umarului

Statul jos pentru ore indelungate in mod regulat poate genera dureri de spate si umeri. Atunci cand petrecem mult timp in fata computerului, punem pe gat, inclusiv pe vertebrele cervicale. Postura in care spatele este curbat poate provoca daune suplimentare. Oxigenarea creierului foate fi afectata reducand capacitatea de a gandi clar.

2. Atrofiere musculara

Statul pe scaun timp indelungat si lipsa miscarii, poate chiar sa provoace atrofierea musculara. Muschii abdominali se lasa, la fel si cei ai spatelui ducand la o postura defectuoasa a coloanei vertebrale.

3. Boli cardiace si diabet zaharat

Statul jos timp indelungat poate afecta buna functionare a organelor interne. Deasemenea, poate duce la aparitia bolilor cardiace, bolilor cardiovasculare si a cancerului de colon. Aceste probleme sunt cauzate de supraproductia de insulina provocat de inactivitate. Inactivitatea duce la incetinirea transportului de oxigen in interiorul corpului, care provoaca in plus cresterea in greutate, diabetul, bolile cardiace si obezitatea.

4. Probleme cu picioarele

Statul in pozitia sezut poate afecta sanatatea picioarelor tale. Este important sa lucrezi musculatura picioarelor pentru a-ti mentine intregul corp sanatos. Altfel, sangele se poate strange in jurul gleznelor si pot aparea varicele. Oasele picioarelor devin mai slabe si mai fragile.

Daca ai un loc de munca care necesita sa stai mult pe scaun, trebuie sa iei atitudine si sa devii mai activa. Mergi mai mult pe jos, fa jogging, urca pe scari, fa tu curat in casa in loc sa angajezi pe cineva, deplaseaza-te la dozatorul de apa pentru a-ti umple paharul.