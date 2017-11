Ai oferte speciale la numai un click distanta, aici: https://goo.gl/3d3xvM

Uscata si coafata cu peria rotativa Beliss AS250E

Daca esti tot timpul pe fuga si nu ai niciodata timp sa te aranjezi, BaByliss Paris vine cu solutia: pesria rotativa Beliss AS250E, extrem de simplu de utilizat si super-useful. O poti folosi zilnic, la sala, acasa sau chiar la birou. Parul arata impecabil in doar cateva minute!

Cu 4 tipuri de accesorii si cu functie ionica, BaByliss BeLiss AS250E este solutia ideala pentru a-ti putea aranja singura parul, intr-un mod cat mai rapid si mai usor cu putinta, fara a mai fi nevoita sa pierzi timp pe drumul spre coafor. inlocuieste clasicul uscator cu aceasta perie care te ajuta sa te bucuri de o coafura diferita de fiecare data: de la uscarea parului, pana la indreptarea perfecta, volum bogat de la radacina sau o simpla finisare.

Cel mai rapid mod de a-ti indrepta parul, cu peria electrica Liss Brush 3D

Unul dintre cele mai apreciate produse in 2017 a fost peria electrica de indreptat parul de la BaByliss Paris, Liss Brush 3D. Peria beneficiaza de o combinatie unica de 126 de peri pentru o indreptare rapida, usoara, ce ofera parului elasticitate si luciu natural. Pozitia acestor peri permite distribuirea uniforma a caldurii. Secretul consta in cele trei tipuri de peri care ridica firele de par de la radacina pentru a aplica bland caldura pe fiecare suvita in parte. Perii din plastic, de 34 de mm, separa suvitele, cei din silicon, de 50 de mm, descurca parul, iar perii cu invelis ceramic, de 42 de mm, confera un par perfect drept, timp indelungat. Liss Brush 3D descurca parul, il piaptana si in acelasi timp il indreapta. in mai putin de 5 minute.

Iarna aceasta se poarta buclele in secunde realizate cu Curl Secret 2

Ondulatorul complet automat Curl Secret 1200E este cel mai dorit aparat datorita rezultatelor spectaculoase precum cele din saloanele de specialitate. Curl Secret are la baza o tehnologie brevetata, inovatoare, intitulata Auto-Curl care transforma şuviţele de par in bucle perfecte in doar cateva secunde. Adica e suficient sa numeri pana la 3 şi ai gata ondulata o şuviţa. Curl Secret iti permite sa alegi directia de ondulare a parului, la stanga, la dreapta sau alternativ. Fie ca vrei bucle pe dreapta sau bucle pe stanga, poţi ondula fiecare parte cu o simetrie perfecta. Optiunea alternativa inseamna ondularea automata pentru o combinaţie de bucle pe dreapta şi pe stanga cu un aspect complet natural.

Vrei o solutie 2in1? Alege placa de par 2in1 Pure Metal pentru bucle perfecte sau par drept in cateva minute.

Cu un design deosebit, noile placi 2 in 1 Pure Metal de la BaBylissParis asigura rezultate imediate atunci cand iti doresti bucle rapide sau par perfect drept de la prima atingere. De ce sa alegi o placa 2in1? Placa de par cu invelis ceramic te ajuta sa iti schimbi look-ul in doar cateva minute. Poti avea parul perfect drept sau onduleuri de-a dreptul seducatoare chiar si fara ajutorul unui profesionist, si asta la tine acasa! invelisul ceramic iti protejeaza parul si ii va mentine stralucirea pentru mult timp. De asemenea, poti utiliza placa dupa numai 15 secunde, timp in care aceasta atinge temperatura optima de utilizare. Quick fix!