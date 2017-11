Numai anul trecut, aproape 61.000 de brazi naturali au fost smulsi din padurile Romaniei pentru a fi scosi la vanzare in perioada Craciunului, aducand un prejudiciu naturii, respectiv oamenilor, incomensurabil.

In schimb, pentru a combate ingrijoratorul fenomen cu efecte ireversibile asupra naturii, ManiaMall.ro a lansat campania de responsabilizare sociala “Craciunul in stil eco”, prin intermediul careia scoate la vanzare in mediul online peste 3.500 de brazi artificiali.

“Din nefericire, ne confruntam de ani de zile cu un asalt criminal asupra padurilor Romaniei. Si aici nu ma refer doar la celebra cherestea, care se exporta zi de zi, ci mai ales la perioada Craciunului, cand zeci de mii de brazi sunt taiati pentru a fi folositi de romani… maxim 2 saptamani. Sunt adeptul pastrarii obiceiurilor crestine, a datinilor, insa toate acestea trebuie pastrate la nivel de simbol. Daca ne putem bucura de un brad, o putem face si cu unul artificial sau, daca tot vrem sa vedem un brad natural, putem sa mergem sa ne bucuram de el in mediul lor natural. Prin aceasta campanie, spunem “STOP!” taierilor de brazi si propunem o varianta mult mai ecologica pentru sarbatorirea Craciunului in familie, alaturi de cei dragi”, declara Daniel Henegariu, directorul ManiaMall.ro

Totodata, initiatorul campaniei reaminteste romanilor cele 6 beneficii pe care le are bradul artificial in comparatie cu cel natural:

Economistesti bani si reprezinta o investitie pe termen lung. “Pretul unui brad artificial variaza, de regula, intre 50 si 150 de lei, in functie de marime. In schimb, varianta artificiala a bradului are aproximativ acelasi pret, insa poate fi folosit foarte multi ani de acum incolo si include deja un stativ”, declara Daniel Henegariu. Design mult mai variat. “Partea buna a bradului artificial este ca poate fi pus la vanzare sub diverse forme, in diverse culori, iar acest lucru nu poate decat sa-i bucure pe cei mici”. Nu se usuca si nu fac mizerie in locuinta. “Brazii naturali pot face o mizerie de nedescris in locuinta, deoarece la temperatura camerei acestia nu rezista foarte mult timp. In schimb, aceasta problema nu exista la brazii artificiali”. Sunt usor de montat. “Bradul natural este destul de greu de montat deoarece baza lui trebuie slefuita astfel inca sa incapa perfect in stativ. Daca este taiat prea mult sau prea putin, exista pericolul ca bradul sa se destabilizeze si sa-i raneasca pe copiii aflati in preajma lui. Bradul artificial vine direct cu un stativ, este foarte bine fixat si astfel pericolul de accident este evitat din start”, spune directorul site-ului www.maniamall.ro . Simplu de depozitat. “Brazii artificiali sunt compacti si pot fi impachetati mult mai usor decat un brad natural. Dupa trecerea Sarbatorilor de Iarna, acesta se strange usor si poate fi depozitat in garaj, balcon, beci sau in pod. Nu ocupa mult loc si ne putem bucura de el si la anul”. Este mult mai ecologic si contribuie direct la protejarea padurilor. “Cel mai puternic argument este protejarea padurilor. Daca aceasta cerere a brazilor naturali va scadea, automat si numarul brazilor taiati va scadea. Totul tine de noi, de cat de mult ne dorim sa protejam natura si sa alegem varianta ecologica. Bucuria unui copil poate fi inlocuita cu plimbari la munte, cu dragoste din partea celor dragi, nu prin distrugerea naturii. Pentru noi, doua saptamani de asa-zisa bucurie in preajma unui brad natural, costa enorm natura, efect care poate fi ireversibil, iar pretul ignorantei il vor plati tot copii nostri”, conchide antreprenorul Daniel Henegariu, directorul ManialMall.ro.

Brazii artificiali pot fi achitionati de pe https://www.maniamall.ro/brazi-de-craciun-artificiali-pret-importator/