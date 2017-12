Craciunul, vacantele, darurile mult asteptate si momentele frumoase alaturi de familie se apropie. Prin urmare, ganditi-va la organismul vostru si pregatiti-l inainte de aceasta perioada de sarbatoare. Retineti ca este important sa consumati suficiente fructe si legume si sa aveti cele mai bune obiceiuri alimentare. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% - aici sunt vitaminele istete”, dezvaluie cateva sfaturi folositoare pentru aceasta perioada.

Sustineti organismul!

Craciunul si sarbatorile de iarna sunt perioade pline si aglomerate in bucatarie. Mancarurile pe care le alegem poate ca nu sunt pe placul celor mai pretentiosi, insa Craciunul se refera si la pastrarea traditiei. Ciorba de porc cu afumatura sau pestele prajit cu salata de cartofi nu pot fi niciodata la fel de gustoase ca de Craciun.

Pentru ca urmeaza multe preparate grele pentru organism, acesta trebuie pregatit putin inainte. De exemplu, puteti planifica o perioada de post inainte de sarbatori. „Pregatiti cina cu alimente mai usoare, bogate in nutrienti si vitamine si renuntati la caloriile grase. Cresteti aportul de fructe si legume, care ajuta la o digestie mai rapida si furnizeaza organismului vitamine, apa si substante nutritive. Nu uitati de miscarea fizica, care e important sa nu fie omisa in timpul sarbatorilor. Nu este necesar sa aveti un antrenament la sala de fitness, ci puteti incearca schiul alaturi de familie sau plimbarile in aer liber”- mentioneaza Serban Damian.

Fructele si legumele ar trebui sa constituie baza alimentatiei, chiar daca exista mai putine optiuni pe timp de iarna. „Alegeti radacinoasele, pe care le puteti consuma in forma naturala sau le puteti prelucra. Acestea sunt excelente ca si garnitura pentru alte preparate sau pot fi incluse in supele de legume, care reprezinta un element esential in alimentatia zilnica. Nu excludeti ingredientele traditionale, cum ar fi cartofii, varza, sfecla rosie si leguminoasele. Acestea pot fi combinate intr-un mod sofisticat pentru pregatirea supei, precum si pentru mancaruri principale. Daca vorbim despre fructe, puteti alege merele, perele sau citricele, care sunt bogate in vitamine in sezonul rece”, adauga Serban Damian.

Alternative la fructele si legumele proaspete

Daca nu consumati fructe si legume proaspete, exista alte modalitati de a le procesa si de a le consuma. Incercati sucurile 100% si mousse care contin fructele si legumele din care sunt produse. Conform legislatiei UE, este interzisa adaugarea de conservanti, coloranti sau zahar in aceste produse.

Daca sunteti la serviciu, la scoala sau planificati o calatorie cu familia, luati cu voi un suc 100% sau un mousse. Acestea produse pot inlocui una dintre cele cinci portii zilnice recomandate de fructe si legume. OMS recomanda sa consumam cel putin cinci portii in fiecare zi - o portie fiind echivalentul unui pahar de suc 100% sau al unui mousse de fructe si legume.