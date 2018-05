Mersul la sala poate sa para o reala provocare atunci cand nu te hidratezi in mod corect sau cand nu ai consumat alimentele potrivite, iar dupa cateva ore de exercitii intense probabil te vei simti mult prea obosita ca sa te intorci urmatoarea zi.

Ca sa te mentii in forma si sa ai energia necesara ca sa respecti programul de fitness, asa cum ti-ai propus la inceput de an, uite ce bauturi nu ar trebui sa lipseasca din meniul tau zilnic, pe langa sticla cu apa:

Sucul de cirese

Sucul natural de cirese contine nutrienti cu rol antiinflamator si antioxidanti care accelereaza recuperarea muschilor dupa exerctiile intense de la sala si previn totodata vatamarea lor in timpul exercitiilor. Un studiu publicat de British Journal of Sports Medicine a demonstrat faptul ca persoanele care consuma in jur de 700 ml de suc de cirese pe zi, echivalentul a 120 de cirese, au experimentat mai putina febra musculara, iar nivelul de oboseala dupa practicarea unui exercitiu a fost redus semnificativ.

Cafeaua

Poate ca si tu cunosti acea persoana care da o fuga la cafenea inainte sa mearga la sala sau are mereu in rucsac termosul cu cafea. Se pare ca avea si un motiv intemeiat ca sa faca lucrul asta, avand in vedere ca studiile au demonstrat ca o ceasca de cafea inainte sa mergi la sala te ajuta sa iti imbunatatesti performantele cu pana la 12%.

Intr-adevar, consumul de cafea sporeste nivelul de adrenalina, stimuleaza sistemul nervos si creste nivelul de dopamina, hormonul fericirii. Cu alte cuvinte, nu doar ca vei avea mai multa energie ca sa te misti cu usurinta, ci chiar te vei bucura sa exersezi si sa transpiri.

Ceaiul verde

Mai mult decat o bautura energizanta, ceaiul verde contine antioxidanti care accelereaza arderea grasimilor din organism. Mai mult decat atat, ceaiul verde ajuta la combaterea radicalilor liberi care provoaca inflamarea muschilor si cauzeaza acea neplacuta febra musculara. Poti bea o cana de ceai verde sau chiar matcha inainte sa mergi la sala, daca vrei sa ai energia necesara astfel incat sa faci mult mai multa miscare, asa cum relateaza un studiu publicat in Journal of Strength and Conditioning Research.

Esti pregatita sa mergi la sala si sa exersezi mai mult decat pana acum?