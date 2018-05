Este un sentiment care îmi strică toate bună dispoziția, care îmi fură entuziasmul și inspirația, care mă transformă într-o antipatică. Unde mai pui că oboseala este cea din cauza căreia pierdem multe experiențe frumoase, ba chiar pierdem și din viață.

Mă simt obosită chiar și în acest moment, ceea ce este foarte trist. Și da, oboseala te lovește de obicei când ți-e lumea mai dragă sau când te afli la locul de muncă. Și ai observat că aștepți toată ziua să ajungi acasă să te odihnești, iar când ai ajuns ai mai multă energie decât ai avut toată ziua?!

Mă întreb adesea unde greșesc de mă simt obosită, pentru că de odihnit... zic eu că mă odihnesc, rar ratez cele 8 ore de somn pe noapte. M-am interesat și am vrut să aflu ce se întâmplă cu mine. Răspunsul?

Motive pentru care ne simtim mereu obosite

1. Începe prin a te trezi mai devreme. Am avut perioade lungi în care dormeam mai mult de 10 ore pe noapte, dar ce să vezi, nu m-au ajutat să mă trezesc sub nicio formă mai energică. Mai mult, după 3 sau 4 ore simțeam nevoia să dorm din nou. Așadar: 1) când sună ceasul să te trezești, sari din pat, nu mai amâna momentul, butonul de snooze folosit în exces poate fi unul dintre motivele pentru care te simți obosită în timpul zilei, 2) mergi la somn mai devreme.

2. Persoanele toxice. Genul ăsta de persoane, care sug toată energia din tine, te obosesc mai mult decât lipsa celor 7-8 ore de somn pe noapte. O persoană toxică se plânge mereu, este veșnic nemulțumită, este gălăgioasă, ceea ce te poate afecta emoțional și psihic. Data viitoare când te simți obosită, aruncă o privire în jurul tău și vezi de ce cine ești înconjurată.

3. Ești o bilă de stres. Stresul obosește, nu este nicio noutate. Stresul ne consumă, ne fură toată energia, atât fizică, cât și psihică. Soluția este să înveți să stăpânești stresul și să îl înlături cât mai repede posibil atunci când încearcă să se instaleze.

4. Deficitul de magneziu. Oboseala este una dintre pricipalele simptome ale lipsei de magneziu din organism. La fel și pierderea poftei de mâncare, tulburările de somn, senzația de înțepături în membre, dificultățile de concentrare și o stare generală de rău. Dacă vrei să își recapeți energia, consumă migdale, cacao, alune, nuci, fasole, etc.

Principala cauză: nu facem ce ne place. Atunci când îți transformi pasiunea în job timpul pare să treacă mai repede fără să simți strop de oboseală pe parcursul zile, uneori nici măcar la sfârșitul ei. În schimb, rutina care se crează atunci când avem un job stabil la care nu mergem cu prea multă plăcere - trezitul la aceeași oră, drumul până la birou și înapoi acasă, aceleași task-uri - ne omoară încet.

6. Exercițiile în sală ne fac rău? Este o glumă, bineînețeles. Am auzit pe mulți plângându-se de asta, dar mi se pare imposibil. Am testat-o pe propria piele și m-am simțit învăluită de energie imediat după ce am terminat exercițiile. Exercițiile regulate stimulează producția de endorfină - hormonul fericirii, iar dacă suntem fericite nu vom simți oboseala.

7. Nu luăm suficientă lumină de la soare. Ai observat că multe dintre noi se simt fără poftă de viață și triste atunci când afară este întunecat sau plouă, în special dimineața?! Și ai observat câtă bucurie se citește pe chipurile tuturor când soarele strălucește pe cer? Avem nevoie de două ore pe zi petrecute în lumina soarelui pentru ca starea noastră să fie una bună.

8. Poate fi o problemă de sănătate. Oboseala ne poate afecta grav sănătatea, însă poate fi și un semnal de alarmă cum că deja suferim de o afecțiune. În cazul în care oboseala persistă și mai simți alte câteva simptome ciudate, mergi să te consulte un medic.

9. Dormitorul ar trebui să fie sanctuarul nostru. Ai grijă ca locul în care te odihnești, în care dormi, să fie unul care îți oferă liniștea și confortul de care ai nevoie. Este recomandat să nu ai televizor în camera în care dormi, lenjeria să miroasă mereu plăcut, iar luminile să fie difuze.

10. Alimentele procesate ne sorb energia. Mesele copioase și grele ne trimit imediat la somn, iar atunci când chiar putem să facem asta, nu reușim din cauza senzației de burtă plină. Evită să mănânci la locul de muncă prânzuri îmbeșugate, cartofi prăjiți, burgeri sau paste.