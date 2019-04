Dansul previne depresia! Ce alte beneficii are asupra psihicului

Dansul reprezinta o modalitate de exprimare a gandurilor, a emotiilor si a trairilor ajutand astfel la eliberarea psihicului. Nu este de mirare ca dansul este privit de multi ani ca o arta, dar si ca mijloc terapeutic.

Acest lucru se datoreaza faptului ca prin dans ajungem sa ne exprimam mai bine diverse sentimente precum: bucuria, tristetea, iubirea si dorinta. Astfel, eliberam sufletul intr-un mod placut de trairile intense si nerostite, care ne-ar macina zi de zi. Iata ce alte beneficii au cursurile de dans asupra sanatatii tale psihice!

1. Dansul previne depresia

Dansul reprezinta o forma eficienta si excelenta de prevenire a depresiei, dar si de combatere a acesteia. Potrivit studiilor efectuate de-a lungul timpului, s-a descoperit ca persoanele care au mers regulat la cursuri de dans au manifestat cele mai putine simptome ale acestei boli. Acest lucru este datorat faptului ca, prin dans, oamenii reusesc sa-si exprime sentimentele si trairile printr-un mod placut, ceea ce duce la eliminarea factorilor stresanti care duc in cele din urma la aparitia depresiei.

2. Ajuta la combaterea stresului

Dansul este o activitate sociala care duce la legarea de relatii armonioase si contribuie la cresterea stimei de sine. in plus, prin miscare, dansul combate stresul, prin eliberarea tensiunii musculare si imbunatatirea starii de spirit, potrivit unui studiu publicat de cercetatori in Journal of Applied Gerontology.

Astfel, persoanele care se simt tensionate sau stresate, pot da drumul la muzica si pot incepe sa danseze singure sau alaturi de partener ori de prieteni. insa beneficiile dansului sunt cu atat mai mari cu cat acesta este practicat intr-un mediu adecvat, alaturi de un instructor care sa te ghideze pas cu pas.

Te invitam la o lectie gratuita pe www.arthurmurray.ro/5years

3. Stimuleaza memoria si previne dementa

Dansul te ajuta doar sa fii gratios ci si sa imbatranesti frumos. Potrivit unui studiu publicat in The New England Journal of Medicine, dansul ajuta la stimularea memoriei si impiedica aparitia dementei odata cu inaintarea in varsta. stiinta arata ca exercitiile efectuate in timpul dansului pot incetini sau chiar stopa pierderea volumului in hipocampusului, partea din creier care controleaza memoria. Hipocampusul se micsoreaza odata cu inaintarea in varsta, ducand la pierderi de memorie si chiar la aparitia dementei.

Pentru a beneficia de toate aceste miracole ale cursurilor de dans Arthur Murray te invita sa te inscrii la una dintre clasele de dans pe care ti le pune la dispozitie si te invata cum sa te misti in pas de dans, dar si cum sa te relaxezi si sa scapi de problemele cotidiene.