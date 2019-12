La ce interval de timp ar trebui sa inlocuiesc perna veche?

Pernele contaminate cu germeni pot sa provoace in timp infectii respiratorii, sau chiar boli de plamani, precum aspergiloza pulmonara cronica. In plus, in trei ani, o perna poate sa cantareasca dublu, din cauza prafului si a microorganismelor care s-au adunat in tesatura.

De-a lungul timpului, pernele devin un adevarat focar de paraziti si alergeni, ele acumuland celule moarte epiteliale, de la nivelul scalpului, tenului si restul pielii, fire de par, bacterii, praf, mucegai si uneori chiar si insecte sau acarieni. Studiile au dovedit ca schimbarea fetei de perna sau spalarea acesteia si dezinfectarea ei cu substante speciale nu sunt suficiente pentru a te proteja de bacterii. Citeste si: Perne decorative cu imprimeuri florale și look de prospețime Pernele contaminate cu germeni pot sa provoace in timp infectii respiratorii, sau chiar boli de plamani, precum aspergiloza pulmonara cronica. In plus, in trei ani, o perna poate sa cantareasca dublu, din cauza prafului si a microorganismelor care s-au adunat in tesatura. De asemenea, mucegaiul poate duce la reactii alergice, iar de obicei, persoanele afectate sunt cele care sufera de astm sau cele care au probleme respiratorii. Tocmai de aceea, este necesar ca fetele de perna sa fie schimbate de cel putin doua ori pe saptamana si sa fie mereu calcate inainte de folosire, pentru a le steriliza. Totusi, pentru a evita imbolnavirea, este important ca pernele sa fie scuturate si lasate la aerisit saptamanal, si sa fie spalate macar o data pe an la curatatorie. Insa, o data la doi ani, este necesar ca pernele sa fie inlocuite cu unele noi, chiar daca pernele vechi sunt in continuare comode. Pernele trebuie schimbate atunci cand incep sa capete un miros neplacut si cand pe suprafata lor apar pete maronii, din cauza transpiratiei si a sebumului. De asemenea, daca te trezesti cu dureri de umeri si de cap si stranuti destul de des dimineata, ar trebui sa inlocuiesti perna veche cu una noua. Daca te confrunti cu alergii, ar fi recomandat sa alegi o perna cu puf sintetic sau cu spuma si sa le eviti pe cele cu puf de pasare, care atrag mult mai repede bacteriile si praful. In plus, o perna nu este o investitie foarte mare, spre exemplu, acum gasesti perne de la 15 lei pe Somnart.ro, unde te asteapta o multime de modele. Specialistii in medicina chineza recomanda de asemenea schimbarea pernelor o data la doi ani, deoarece considera ca acestea acumuleaza in timp gandurile negative si problemele care ne framanta, provocand un somn agitat sau stari de insomnie. Acest lucru poate fi doar o superstitie, insa pernele chiar devin in timp focare de bacterii si factori alergeni, asa ca este necesar sa le inlocuim. In plus, somnul este mult mai odihnitor pe o perna noua si curata! foto: bruce mars, Unsplash Citeste si: Fă-ți viața mai ușoară cu aceste perne comode pentru diverse... Vizionare placuta