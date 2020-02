11 lucruri mai putin cunoscute despre Alzheimer

Boala Alzheimer este cea mai frecventa afectiune degenerativa progresiva a creierului si se estimeaza ca aproximativ 50 de milioane de oameni din intreaga lume sufera de aceasta.

Deocamdata, nu exista un leac pentru Alzheimer, insa medicii spun ca diagnosticarea timpurie a acestei afectiuni poate ajuta la intarzierea rapiditatii cu care avanseaza si la ameliorarea unora dintre simptome.

Alzheimer a fost descoperita in urma cu aproximativ o suta de ani. Potrivit Asociatiei Alzheimer, boala a fost consemnata pentru prima data in urma cu mai bine de un secol, insa abia 70 de ani mai tarziu a fost recunoscuta drept cea mai frecventa cauza a dementei. Alzheimer afecteaza in principal persoanele in varsta, dar nu se stie exact de ce. Majoritatea cercetarilor arata ca inaintarea in varsta cauzeaza unele schimbari la nivelul creierului, precum inflamatii, atrofiere si crearea unor molecule instabile, care pot favoriza aparitia bolii. Aproape jumatate dintre persoanele cu varste peste 85 de ani sufera de Alzheimer. Aparitia bolii la persoanele mai tinere este, de obicei, cauzata de factori genetici. Oamenii care se imbolnavesc mai devreme de 60 de ani au mostenit cel putin una din cele trei mutatii genetice care cauzeaza Alzheimer. Doar 5% dintre cazurile inregistrate de Alzheimer vizeaza persoane mai tinere de 60 de ani. Lipsa odihnei poate fi un factor de risc. O proteina numita amiloid, care influenteaza functionarea memoriei, se acumuleaza in creier atunci cand nu dormim suficient, a aratat un studiu recent. Oamenii de stiinta cred ca aceasta proteina ataca zonele din creier responsabile de memoria pe termen lung, declansand astfel boala. Persoanele care au petrecut mai putini ani la scoala au un risc mai mare de a se imbolnavi de Alzheimer, dar si de a suferi de alte forme de dementa. Cercetatorii cred ca acest lucru se intampla deoarece un proces de invatare de lunga durata poate creste numarul de sinapse, de conexiuni dintre neuroni, reducand astfel riscul aparitiei afectiunilor degenerative. Cei care au avut in familie o ruda care a suferit de Alzheimer au un risc mai mare de a se imbolnavi si ei. Acest lucru se explica prin faptul ca boala are si o latura genetica. Persoanele care sufera de sindromul Down au un risc crescut de a suferi de Alzheimer, intrucat ei au in plus cromozomul 21, o gena care este implicata in productia de amiloid, proteina care poate ataca memoria pe termen lung. Depresia poate fi un simptom al bolii. In faza incipienta, multe dintre simptomele bolii Alzheimer pot fi trecute cu vederea sau asociate cu alte afectiuni mai putin grave. Printre aceste simptome se numara depresia si starea de apatie generalizata. Ulterior, acestea evolueaza in stari de dezorientare, comportament neobisnuit si deficiente de comunicare. Exista mai multe metode de diagnostic. Pentru a pune diagnosticul de Alzheimer, medicul va evalua istoricul medical al pacientului, riscurile genetice, va efectua teste cognitive si un control general, va cere efectuarea unor analize si a unui tomograf care sa ii arate o imagine de ansamblu asupra creierului. Adeseori, medicul va dori sa stea de vorba si cu apropiatii pacientului, pentru a afla daca acestia au observat schimbari la nivelul comportamentului. Femeile au un risc mai mare de Alzheimer. Numarul femeilor care sufera de aceasta boala este aproape dublu fata de numarul barbatilor afectati, potrivit Departamentului de Sanatate si Servicii Sociale din SUA. De asemenea, in cazul femeilor boala avanseaza mai rapid, insa oamenii de stiinta nu au reusit sa explice deocamdata de ce afectiunea este mai frecventa si mai agresiva la persoanele de sex feminin. Un stil de viata nesanatos poate favoriza aparitia bolii. Persoanele care au tensiunea arteriala mare, colesterolul crescut, diabet, boli cardiovasculare, precum si cei care sunt sedentari si au o dieta nesanatoasa au un risc crescut de a se confrunta cu Alzheimer. Oamenii de stiinta cred ca adoptarea unui stil de viata cat mai sanatos si echilibrat poate reduce riscurile cu pana la 30%.

In ciuda numeroaselor studii si cercetari, inca exista multe semne de intrebare cu privire la, mai exact cu privire la cauzele care determina aparitia bolii, tratamente, impactul anumitor factori de risc si asupra procesului genetic complex care favorizeaza aparitia afectiunii. Oamenii de stiinta stiu ca Alzheimer afecteaza mai des persoanele in varsta si ca primele simptome apar, de regula, dupa varsta de 65 de ani. Specialistii mai stiu ca exista sute de gene a caror interactiune complexa poate cauza aparitia bolii si ca stilul de viata are o influenta semnificativa. Poate cel mai cunoscut lucru despre Alzheimer este ca afecteaza memoria. Insa exista si alte lucruri mai putin stiute despre aceasta boala:

Sursa foto: omar alnahi from Pexels