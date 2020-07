Maternitatea in lume - obiceiuri in sarcina, nastere, lauzie

Maternitatea, incepand cu sarcina si pana la reintoarcerea mamei in campul muncii, diferita de la o cultura, respectiv tara, la alta. Iata cateva obiceiuri, mituri, practici legate de sarcina, nastere si perioada post-partum din mai multe zone si culturi ale lumii.

Maternitatea in lume – informatii generale

In fiecare zi se nasc 353 000 de bebelusi in lume, conform statisticilor UNICEF. Sarcina si aducerea pe lume a unui copil sunt experiente unice pentru fiecare femeie si in acelasi timp universale. Obiceiurile, miturile, practicile si modul in care sunt vazute sarcina, nasterea, perioada de recuperare a mamei difera mult de la o cultura sau regiune georgrafica la alta.

Exista diferente si in modul in care, in aceeasi cultura, sunt privite viitoarea mama versus proaspata mame. De exemplu, in state precum China sau Nepal, se acorda o importanta mult mai mare mamei dupa ce naste.

