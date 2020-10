Slăbirea localizată: Ce trebuie să faci ca să slăbești fix în zonele unde ai probleme

Slăbirea localizată este una dintre provocările din domeniile nutriției și fitness-ului.

În general, atunci când începem un program de slăbit, observăm că rezultatele se văd la nivelul întregului corp. Abdomen plat, picioare subțiri, umeri ceva mai bine conturați, posterior micșorat. Ce faci, însă, atunci când tu nu ai nevoie să slăbești decât, de exemplu, în zona abdomenului.

Ei bine, iată. Aici intervine slăbirea localizată și fiecare zonă are particularitatea ei.

În continuare le vom discuta pe îndelete pe fiecare dintre ele.

Slăbire localizată: șolduri și fese

Aici acumulezi cel mai repede grăsime, de aceea sunt zone pe care trebuie să le tratezi cu maximă atenție. Bunăoară, renunță la prăjeli, la pâinea albă și la dulciuri. Adaugă în alimentația ta canea slabă și fructele, dar și ouă fierte tari.

Apoi, încearcă masajul cu bambus, face minuni pe aceste zone. „Masajul cu beţe de bambus ajută la dizlocarea depozitelor de grăsime, în special din zonele greu de lucrat la sală (flancuri, coapse, şolduri etc). Masajul cu beţe de bambus NU este un masaj anticelulitic, ci o terapie net superioară, care oferă rezultate vizibile, previne recurenţa şi NU doare absolut deloc. Unul dintre principalele avantaje ale tehnicii constă în faptul că oferă rezultate de 8 ori mai bune decât masajul clasic anticelulitic, fără leziunile asociate acestuia din urmă”, explică Dan Bujor, terapeut masaj cu bambus.

Știm foarte bine că abdomenul se face în bucătărie. Sigur, contează foarte mult și mișcarea, însă prioritar este felul în care ne alimentăm. Așadar, în acest caz este obligatoriu să vorbești cu un nutriționist care să-ți elaboreze un plan de dietă care să ți se potrivească.

În altă ordine de idei, dacă ne referim la mișcare, specialiștii recomandă exercițiile localizate pentru abdomen, mersul pe bicicletă sau jogging-ul.

Slăbire localizată: Picioare

Retenția de apă conferă piciorului un aspect extrem de neplăcut, motiv pentru care atunci când vrei să lucrezi în zona picioarelor, cea mai recomandată este presoterapia, o tehnică de masaj cu drenaj limfatic care vine cu rezultate foarte bune. „Presoterapia este o tehnică de drenaj limfatic şi de detoxifiere binecunoscută şi cu efecte extraordinare atât în ceea ce priveşte remodelarea corporală, cât şi starea de bine. Presoterapia vine în completarea şedinţelor de masaj cu beţe de bambus, favorizând atât eliminarea rapidă a excesului de apă din organism, cât şi ameliorarea sindromului de “picioare obosite”, conchide Dan Bujor.

Cum te ajută concret presoterapia:

Contribuie la eliminarea naturală a retenţiei de apă

Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină

Asigură buna funcţionare a limfei şi favorizează procesele naturale de detoxifiere

Elimină balonarea

Combate eficient celulita

Accelerează procesul de slăbire

Sporeşte imunitatea organismului

Are efect relaxant şi contribuie atât la detensionarea fizică, cât şi psihică

Photo by Huha Inc. on Unsplash