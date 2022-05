Nutrilite lanseaza o serie de suplimente care pot fi integrate cu usurinta in rutina ta zilnica, acoperind nevoi ce pot aparea pe parcursul a 24 ore: Nutrilite Can’t Stop, Won’t Stop si Nutrilite Sleep Easy.

Un stil de viata sanatos si echilibrat reprezinta elemente cheie pentru viata de zi cu zi, iar suplimentele pot fi solutia pentru a indeplini nevoile corpului tau, in special in timpul perioadelor aglomerate. Pe parcursul zilei, aceste nevoi se pot schimba: de la o doza de energie pentru a face fata cu brio rutinei de dimineata si dupa-masa, pana la un somn linistitor pentru a fi in forma urmatoarea zi.

Tocmai de aceea Nutrilite, cel mai recunoscut brand pentru vitamine si suplimente la nivel mondial, a creat o serie noua de produse. Datorita aspectului si gustului delicios, acestea pot fi cu usurinta integrate in dieta ta zilnica. Combinand nutrienti esentiali cu ingrediente atent selectionate, produsele sustin o rutina sanatoasa pe parcursul intregii zile.

Nutrilite Can’t Stop, Won’t Stop si Nutrilite Sleep Easy sunt parte din aceasta noua gama de produse, adresand doua nevoi specifice si complementare:

Esti in cautarea unei doze de energie? 32% dintre adultii din UE (cu varsta peste 18 ani) sufera de oboseala si lipsa de energie, iar 41% dintre femeile din generatia Millenials identifica oboseala si lipsa de energie drept una dintre principalele probleme de sanatate. Prin urmare, Nutrilite a conceput Nutrilite Can't Stop, Won't Stop – Fii de neoprit cu cofeina naturala din mate, pentru a ajuta la reducerea oboselii si a contracara lipsa de energie.

Ai probleme cu somnul? 23% din totalul populatiei europene sufera de probleme de somn. De fapt, somnul este preocuparea numarul 6 in randul femeilor din generatia Millenials, din UE. Doua treimi dintre mamele acestei categorii au continuat sa-si urmeze pasiunile personale dupa ce au avut copii, lucru ce le-a redus semnificativ timpul de relaxare. Astfel, Nutrilite a introdus Nutrilite Sleep Easy – Somn usor, care contine melatonina, vitamina B6 si musetel pentru a te ajuta la imbunatatirea somnului, relaxare si sustinere a sistemului nervos. Citeste si: mALL BLACK FRIDAY ia startul la Promenada Mall

Aceste produse sunt rezultatul a 85 de ani de mostenire si experienta Nutrilite, un brand de incredere care combina perfect stiinta si natura, dar in cea mai mare parte asigura faptul ca aceste suplimente indeplinesc standardele inalte ale brand-ului: ingrediente de calitate si procese de productie de incredere.

Nutrilite Can’t Stop, Won’t Stop - Fii de neoprit

In zilele noastre, milenialii care muncesc din greu, ajungand in nenumarate cazuri sa faca multitasking, ar putea avea nevoie de acest sprijin suplimentar pentru a-si creste nivelul de energie. Nutrilite Can’t Stop, Won’t Stop este prezentat sub forma de pliculet, este gustos si usor de luat, datorita formatului sau practic.

Asa ca... revigoreaza-te si nu te opri! Acest stick gustos cu aroma de piersici contine:

Vitamina B1, B6, B12, C si Mg - care contribuie la metabolismul energetic normal; in plus, vitamina B6, B12, C si Mg contribuie si la reducerea oboselii.

Extract de mate – cu cofeina naturala (8%), care are proprietati stimulatoare si tonice ce ajuta la crearea unei rezistente impotriva oboselii mentale si fizice.

Nutrilite Sleep Easy – Somn ușor

Paradoxal, preocuparile zilnice, responsabilitatile si stresul pot duce la probleme de somn. Acesta este motivul pentru care Nutrilite a creat Nutrilite Sleep Easy: un supliment to-go delicios, conceput pentru a fi gustos, usor si convenabil de luat.

Suplimentul contine:

Melatonina - ajuta la reducerea timpului necesar pentru a adormi.

Vitamina B6 - contribuie la functionarea normala a sistemului nervos si la indeplinirea functiei psihologie

Musetel - contribuie la relaxare si este un antioxidant.

Extract de hamei - alt antioxidant.

Esti gata pentru urmatoarea etapa a calatoriei Nutrilite? Ramai pe faza pentru ca ceea ce va urma te va face….sa stralucesti!

Sursa: Euromonitor International Limited: categoria vitamine si suplimente pentru dieta, %cota valorii de retail, 2020.

