Cum să ai grijă eficient de sănătatea zâmbetului tău? Iata 7 soluții

Folosirea mijloacelor auxiliare, ața dentară și dușul bucal,completează periajul dentar și sunt eșențiale pentru curățarea spațiilor interdentare, acolo unde periuța nu poate ajunge. Ața dentară ajută la îndepărtarea resturilor alimentare și a plăcii bacteriene din spațiile înterdentare, prevenind apariția cariilor și a gingivitelor, menținând astfel sănătatea gingiilor, oferind în același timp și o respirație proaspătă. O alternativă pentru ața dentară este irigatorul bucal, cunoscut sub denumirea de duș bucal care utilizează un jet pulsatoriu de apă folosit pentru a îndepărta placa bacteriană și resturile alimentare din zonele greu accesibile, utilizat în special la pacienții purtători de aparate ortodontice sau care au implanturi și lucrări dentare.

Nu neglija vizitele regulate la medicul stomatolog! Acestea sunt esențiale pentru menținerea unui zâmbet sănătos, tocmai de aceea trebuiesc făcute de 2 ori pe an. Lipsa durerii nu înlocuieșe vizita la medic. În cadrul controalelor periodice se realizează igienizarea dentară profesională, adică detartrajul, periajul profesional și airflow-ul dentar care sunt esențiale pentru o bună sănătate orală. Detartrajul este cel care îndepărtează placa bacteriană și tartrul de pe suprafața dinților și de sub gingii, împiedicând astfel efectele negative ale acestuia, printre care se numără inflamația și sângerarea gingivală, periajul dentar profesional curăță și lustruiește suprafețele dinților după detartraj, iar airflow-ul dentar are rolul în îndepărtarea petelor de pe suprafețele dinților și din spațiile interdentare. Igienizarea dentară profesională se recomandă a fi facută o dată la 6 luni, însă frecvența acesteia variază în funcție de nevoile individuale ale fiecărui pacient, stabilite în cadrul controalelor periodice, abonamentele anuale pentru îngrijirea dinților sărind în ajutorul pacienților pentru îmbunătățirea sănătății dentare. Daca iti doresti o ingrijire ideala a cavitatii orale, poti opta pentru abonamente anuale pentru ingrijirea dintilor care contin vizite trimestriale pentru igienizare profesionala.